JESOLO

«Sospendere l'ospitalità dei richiedenti asilo alla Croce rossa di Jesolo». Contagi tra i migranti accolti nella struttura di via Levantina, la questione diventa politica. Ma soprattutto per la prima volta dal Comune viene chiesto di bloccare l'accoglienza ai cittadini extracomunitari che cercano di ottenere lo status di rifugiati.

Dopo le accuse per danno d'immagine alla città, la querela presentata dal delegato di Confcommercio Alberto Teso che ha chiesto alla Procura di accertare ogni responsabilità su quanto accaduto nelle scorse settimane, ora arriva anche la richiesta di chiudere il centro e di interrompere l'ospitalità.

L'argomento è stato affrontato ieri, durante la commissione dei capigruppo, servita proprio per affrontare la questione e valutare eventuali soluzioni. Anche perché, in attesa che gli 85 migranti negativi concludano il periodo di quarantena, la vicenda rischia di diventare sempre più tesa e complicata.

TENSIONI

Nei giorni scorsi, per esempio, in Municipio è stata comunicata la nomina di una nuova responsabile della struttura. Una scelta piombata all'improvviso e che rischia di far intendere come la gestione del centro sia inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento. Quanto basta per sollevare nuovi dubbi sulla gestione futura dei migranti e soprattutto convincere i capigruppo, di maggioranza e opposizione, a raggiungere un accordo sul futuro del centro. Oltretutto con una richiesta specifica da inoltrare al Governo: trasferimento degli attuali ospiti, blocco dell'ospitalità e riconversione del centro. A lanciare la proposta è stato il presidente del Consiglio comunale Ennio Valiante, assieme all'assessore alla Sicurezza Otello Bergamo. «Visto quanto accaduto nei giorni scorsi spiega Valiante sembra abbastanza evidente che all'interno della struttura ci sia stata qualche difficoltà. Oggi la l'emergenza è stata limitata e tutti i vari soggetti sono intervenuti in tempi rapidi, ma non possiamo permettere che una situazione simile accada ancora. La nostra città non può permetterselo».

Ed è qui che è arrivata la proposta di chiedere la riconversione del centro. «Noi chiediamo la sospensione dell'ospitalità e il trasferimento dei migranti ancora presenti dice ancora il presidente del Consiglio quindi trasformare l'attuale immobile in un centro di formazione, per esempio per lavoratori stagionali. E' una soluzione che potrebbe dare lustro a tutto il litorale veneziano». E incassato il via libera di Forza Italia, a ruota è arrivato il disco verde di tutti gli altri partiti e liste presenti in Consiglio, con i capigruppo che si sono detti favorevoli a sostenere questa richiesta. «Prepareremo una lettera dice sempre Valiante con la collaborazione di tutti i capigruppo, che entro la prossima settimana sarà inviata al governo. Non ci sarà il passaggio in Consiglio comunale per accelerare i tempi: la nostra sarà una richiesta precisa alla quale ci auguriamo ci possa essere una risposta altrettanto rapida e soprattutto chiara. E deve essere altrettanto chiaro che noi non vogliamo mandare via nessuno, chiediamo semplicemente un uso diverso della struttura rispetto a quello attuale». Per ora dalla Cri non è arrivata nessuna risposta. Va però ricordato che la stessa Croce rossa lo scorso inverno non ha partecipato al bando della Prefettura e che l'attuale ospitalità e garantita attraverso delle proroghe.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA