JESOLO Scuola Michelangelo di Jesolo Paese, si sono conclusi ieri i tamponi per i 484 studenti delle 22 classi della scuola media. Il personale del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 ha attivato una vera e propria task force in accordo con il Comune, dopo alcuni casi di positività registrati nei giorni scorsi tra studenti e un insegnante.

L'attività di screening degli ultimi giorni, svolta direttamente a scuola, ha permesso di individuare altri tre allievi positivi, tutti appartenenti a classi diverse. Secondo le prime verifiche questi casi non sarebbero nemmeno strettamente collegabili con l'attività scolastica, ma sarebbero invece legati ai rispettivi ambiti familiari. In ogni caso per queste tre classi è stata predisposta la quarantena, mentre per le altre da martedì prossimo, se non ci saranno ulteriori problemi, si potrà procedere con il ritorno in aula.

Molto dipenderà dagli esiti dei tamponi di alcuni insegnanti che hanno scelto di svolgere il test nel punto Covid allestito di fronte all'ospedale di Jesolo. «In ogni caso commenta il sindaco Valerio Zoggia la notizia dei soli tre casi di positività tra le 22 classi è una notizia molto confortante. Stiamo già predisponendo il rientro in classe che avverrà non appena sarà conclusa la sanificazione della scuola». Giuseppe Babbo

