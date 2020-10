JESOLO

«Se falliamo noi, fallite anche voi». Anche a Jesolo è scattata la protesta contro il Dpcm firmato domenica scorsa dal governo. In 400 cittadini tra imprenditori, lavoratori stagionali e rappresentanti di società sportive, ieri sera si sono ritrovati a Jesolo Paese, in piazza Kennedy per chiedere di lavorare.

A vigilare, in modo discreto, alcune pattuglie delle forze dell'ordine. Tutto però si è svolto regolarmente senza tensioni e violenze, nel rispetto del distanziamento e con l'uso delle mascherine. Ma anche senza istinti revisionisti, eccetto un unico caso tra gli ultimi interventi, con la successiva precisazione degli organizzatori che hanno sottolineato come quell'intervento fosse un'opinione strettamente personale.

SENZA BANDIERE

Tra i presenti nessun simbolo di partiti politici, ma solo i cartelli distribuiti dai promotori ai quali si sono aggiunti quelli portati da casa da chi è sceso in piazza. Tra i manifestanti si sono visti anche i consiglieri di maggioranza e opposizione Gino Pasian, Stefano Bacchin e Lucas Pavanetto. E poi Alberto Maschio, presidente di Aja, presente come albergatore e poi Alessandro Berton, presidente regionale di Unionmare. Ad aprire gli interventi è stato Christofer De Zotti, consigliere comunale e uno degli organizzatori della protesta. «Questa non è una manifestazione contro il governo ha ribadito e nemmeno per negare il virus. Tutti ricordano il diritto alla sanità, noi vogliamo ricordare anche quello al lavoro. Chiediamo solo di poter lavorare come abbiamo sempre fatto, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, anche quelle introdotte la scorsa primavera. Il turismo ha tenuto, ma non basta, ci sono attività chiuse da mesi, le ripercussioni sono pesantissime».

LE VOCI

Poi la parola è passata ai presenti, lavoratori stagionali e rappresentanti di vari settori, dalla ristorazione al mondo del divertimento, ma anche dello sport. «Mi sento discriminato ha detto Luca Bogani, titolare di un'azienda di intrattenimento chiusa dallo scorso febbraio- . Perché il nostro lavoro viene considerato non indispensabile? E poi perché non si parla di futuro? Stiamo subendo decisioni calate dall'alto da persone che non hanno mai gestito un bar. Ai tavoli tecnici dobbiamo esserci anche noi». Emozionato Michele Fontebasso, albergatore e ristoratore. «Lunedì scorso spiega ho dovuto dire ai miei dipendenti che per metà di loro non c'era più posto nelle nostre aziende. Per noi questa è la maggiore sofferenza». Hellen Grendene, ha ricordato le difficoltà dei lavoratori stagionali: «La Naspi durerà un mese e mezzo attacca poi non sappiamo cosa accadrà. Ci sono lavoratori che aspettano da marzo il famoso bonus. Ci sarà un nuovo lockdown? Prima vanno dati i contributi ai lavoratori, ricordo che c'è gente che non sa nemmeno come pagare le bollette». Sulla stessa scia Moira Montagner, ristoratrice e rappresentante di Confcommercio che ha portato la testimonianza della categoria. «La famosa tempesta di fuoco non si è vista dice ci sono lavoratori che stanno attendono ancora la cassa integrazione, in alcuni casi anticipata dalla aziende. Le stesse imprese sono state lasciate sole, il credito d'imposta è improponibile».

Giuseppe Babbo

