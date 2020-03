JESOLO/SAN DONÁ

Due città sconvolte. Jesolo e San Donà unite e completamente travolte dal dolore. Quello per la tragica morte di Rufino e Valter Antonello, 87 e 56 anni, rispettivamente padre e figlio, entrambi ricoverati perché positivi al Covid-19 e morti a tre giorni di distanza l'uno dall'altro. E, come se non bastasse, anche un dramma nel dramma: quello della loro famiglia in quarantena sempre per colpa di questo virus maledetto.

Padre geometra e figlio ingegnere, entrambi erano molto conosciuti in tutto il litorale per aver seguito tutti i principali interventi urbanistici della città. Assieme, a Jesolo Paese avevano aperto uno studio tecnico tra i più apprezzati del territorio, tanto da diventare un punto di riferimento per l'archistar Richard Meier. Ed è qui, con il figlio residente a San Donà e il padre nello stesso immobile che ospita lo studio, che potrebbe essere avvenuto il contagio tra i due. A manifestare i sintomi per primo era stato Valter, inizialmente ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre e poi trasferito a Treviso. Fino a tre giorni fa le sue condizioni sembravano in miglioramento, ma poi improvvisamente ha avuto dei problemi respiratori sempre più gravi fino a quando, sabato, è spirato. E tre giorni prima la stessa sorte era toccata al padre. Ma ora ad aggiungere un ulteriore strazio a tutto questo dolore, c'è anche la quarantena per la moglie Valeria, la figlia Giulia e il suo compagno. E ancora per una collaboratrice domestica, a quanto pare rientrata a Jesolo da Milano prima del contagio. Un aspetto, quest'ultimo, che con molta probabilità verrà esaminato dal Dipartimento di prevenzione dell'Ulss per la ricostruzione della catena.

Tutta la famiglia, per ora, è divisa dall'isolamento fiduciario, senza la possibilità di poter piangere i propri cari e senza sapere quanto avverranno i funerali, ovviamente in forma privata in considerazione delle nuove normative. E il fatto che il Covid-19 abbia colpito due generazioni (come tra l'altro ha ribadito la stessa Ulss 4 visto che a Jesolo sta curando anche una 16enne), da sabato il virus ha iniziato a fare molta più paura, tanto che delle imprese edili, alla notizia della scomparsa di Valter, si sono fermate autonomamente senza attendere il nuovo decreto del premier Conte. Da tutti è stato descritto come un uomo energico, onesto e preciso. E poi come un grande professionista, che nei primi anni 2000 in un viaggio lampo è volato a New York per convincere Richard Meier a realizzare i suoi progetti a Jesolo. «Rufino e Valter dice l'ex sindaco Renato Martin hanno seguito lo sviluppo della città, sempre con una grande voglia di rinnovamento. Il padre dagli anni '50 sancendo la nascita della crescita della nostra città e il figlio negli ultimi trent'anni, sempre con un occhio all'innovazione». Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'ex sindaco Francesco Calzavara: «Valter ha dato molto alla nostra città. Mi auguro che dal Comune venga ricordato come merita, magari con un premio alla sua memoria». Commosso il ricordo del collega Luigi Pellizari: «Valter era un vulcano di idee racconta innamorato del suo lavoro, arriva in studio anche alle 5 del mattino. Lavorava ininterrottamente, proponendo sempre idee nuove».

Giuseppe Babbo

