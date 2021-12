JESOLO

Rischio contagi troppo alto, a Jesolo il covid cancella i panevin. E' la decisione del sindaco Valerio Zoggia, che nei prossimi giorni firmerà una specifica ordinanza che vieterà l'accensione, per il secondo anno consecutivo, dei tradizionali falò dell'Epifania, sia pubblici che privati. Sempre a Jesolo è già stato deciso che per la notte di Capodanno non ci sarà alcuna festa in piazza e nemmeno il tradizionale spettacolo pirotecnico. Unica eccezione prevista, almeno per il momento, per le casette del mercatino di Natale posizionate nella centralissima via Bafile e via Trentin: nella notte di San Silvestro potranno beneficiare di qualche ora in più di apertura.

FUNZIONANTE IL MERCATINO

«Ma qui siamo all'aperto spiega il sindaco Valerio Zoggia e solitamente attorno alle casette non ci sono migliaia di persone, ma alcune decine. E' scontato dire che la mascherina è obbligatoria e gli assembramenti vietati ma anche che i controlli saranno garantiti». Da precisare in questo caso che, se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare ulteriormente, anche questa decisione verrebbe rivista. E' invece stato già deciso che non ci saranno i pavineri e che la città rinuncerà ancora ad una delle tradizioni più storiche e popolari del territorio. «Il fatto che centinaia di persone dice Zoggia si radunano attorno al falò, con il rischio di creare assembramenti, ci ha convinto a prendere già da ora questa decisione». Per lo stesso motivo a San Donà è stato cancellato il tradizionale falò dell'Epifania in golena, organizzato dal Comune.

Negli altri comuni i pan e vin per il momento resistono, come accade a Cavallino-Treporti, Comune dove i beroloni rappresentano molto di più di una tradizione. In ogni caso va precisato che i falò, compresi quelli privati, dovranno essere autorizzati dalle amministrazioni comunali come previsto dal Tavolo tecnico zonale della Città Metropolitana di Venezia che ogni anno indica una serie di prescrizioni e limitazioni per contenere l'inquinamento atmosferico provocato dagli stessi pavineri.

«Quelli pubblici saranno pochissimi e con tutte le cautele assicura la sindaca di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto per quelli privati pensiamo ad un'ordinanza che limiti la partecipazione ai soli famigliari. Molto comunque dipenderà dall'andamento dei contagi nei prossimi giorni».

LA DEROGA

A Eraclea, proprio per effetto del nuovo regolamento ambientale che vieta l'accensione dei falò, è prevista un'unica deroga per un pan e vin a Ponte Crepaldo: «Ci sarà solo quello annuncia la sindaca Nadia Zanchin , ovviamente se i contagi lo consentiranno».

