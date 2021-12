Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOJESOLO Vaccini anti-covid-19, rinnovata la convenzione tra Jesolo Turismo e Ulss 4 per l'utilizzo del PalaInvent. Ma proprio ieri al palazzo del turismo di piazza Brescia si sono registrate lunghe code tra i cittadini in attesa di ricevere la dose di siero. Una situazione che si è registrata un po' in tutti gli hub vaccinali della provincia. Ma il caso di Jesolo rimane tra quelli più emblematici. Addirittura tra malumori e proteste...