JESOLO

Raffiche di scirocco e alta marea, ancora una mareggiata per la spiaggia di Jesolo. Non c'è pace per l'arenile jesolano, ieri flagellato nuovamente dalla furia del mare. Dopo le devastanti mareggiate dello scorso novembre e i 600mila metri cubi di sabbia erosi, ieri il momento di maggiore criticità si è registrato durante la mattina, con il picco di marea. Le onde hanno creato nuova erosione sulla zona della pineta, ovvero il tratto di arenile maggiormente danneggiato, dove il mare è arrivato ancora fino agli accessi al mare creando nuova erosione e ulteriori danni tra il lungomare. Sotto controllo, invece, la situazione nella parte centrale, dove nei giorni scorsi Federconsorzi, come disposto dal Comune, ha alzato una duna di sabbia. «Nel tratto di spiaggia della pineta non siamo riusciti a ripristinare la duna perché non c'è più sabbia spiega Renato Cattai, presidente di Federconsorzi - . Per questo ieri il mare è arrivato nuovamente fino agli accessi al mare. Sicuramente c'è stata altra erosione e ci sono stati altri danni. Se la situazione era già critica ora lo sarà ancora di più. Non possiamo che aspettare che passi questa ondata di maltempo e poi faremo una nuova stima dei danni per capire come attivarci». Oltre all'erosione dovrà essere affrontato anche il problema del materiale spiaggiato: tantissimi, anche ieri, i rifiuti trasportati a riva dalle onde e in particolar modo tronchi e rami che dovranno essere recuperati dal Comune. Ieri, a compiere un sopralluogo sulla spiaggia, è stato anche l'ex consigliere comunale Claudio Vianello, sempre pronto a documentare con foto e video gli effetti delle mareggiate. «Dallo scorso 12 novembre ad oggi dice non è cambiato nulla, ci sono stati tante parole ma nessun intervento». Tra gli interventi annunciati per la difesa della costa, c'è quello a cura della Regione che deve completare il riaffioramento di due vecchi pennelli a mare nella zona della pineta, concludendo così il lavoro avviato lo scorso anno. Ma soprattutto dovrà essere avviato l'intervento frutto di un accordo pubblico privato con la Regione per la realizzazione, sempre nel tratto antistante alla pineta, di sei nuovi pontili. Per cercare di fare il punto della situazione l'Amministrazione comunale ha annunciato la volontà di convocare in Municipio tutti i soggetti interessati all'intervento in modo da definire le varie competenze.

Giuseppe Babbo

