JESOLO«Questo intervento è già stato testato in questi anni in occasione di specifici momenti dando dei buoni risultati. Ora ampliamo il raggio d'azione». Con queste parole il sindaco Valerio Zoggia ha annunciato ieri il vero e proprio giro di vite contro l'abuso di alcolici.Si tratta dell'ordinanza firmata ieri mattina dallo stesso primo cittadino per contrastare l'abuso di alcol. Soprattutto tra i più giovani. In tutto il Lido di Jesolo, tutti i sabati a partire dal 27 luglio e fino al 14 settembre, ferragosto compreso, sarà vietata la...