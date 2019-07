CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO«Quando siamo usciti in strada ci siamo trovati di fronte all'apocalisse». Sono stati svegliati nel cuore della notte da un rumore fortissimo. E subito hanno capito che era accaduto qualcosa di grave.Sono i residenti di via Pesarona, nella frazione di Ca' Nani, una decina di famiglie in tutto che dopo lo schianto della Ford Fiesta finita del canale che fiancheggia la via si sono alzati dal letto. Gli abitanti della frazione sono usciti di casa e non hanno esitato ad intervenire per aiutare i cinque occupanti dell'auto.«RUMORE...