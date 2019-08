CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO Quando è stato immobilizzato dagli agenti, i suoi compagni si sono avvicinati brandendo degli ombrelloni per minacciare le forze dell'ordine. Solo grazie alla prontezza di riflessi degli agenti, che sono riusciti ad allontanarsi in tutta fretta, la situazione non è degenerata ulteriormente. E' quando accaduto domenica mattina, sul tratto di spiaggia antistante all'accesso al mare di via Carmen Frova. L'ARRESTOE' stato qui che un venditore senegalese ha colpito con due pugni un agente della Polizia locale, procurandogli delle ferite...