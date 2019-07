CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO «Più controlli stradali lungo via Adriatico». E' l'invocazione che arriva dai residenti della strada regionale 43, l'arteria che collega Jesolo con Caposile, una delle strade più frequentate per raggiungere la città balneare. Soprattutto durante i weekend. E anche per questo è una delle strade caratterizzate da diversi incidenti stradali, compreso quello di sabato notte, costato la vita a 4 ventenni.I RESIDENTIUna lunga scia di sangue, che le famiglie residenti su questa strada, tra Jesolo e San Donà, vogliono fermare. Da ciò la...