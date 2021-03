TORNANO I LUTTI

JESOLO «Se ne è andata una brava persona». È il pensiero comune tra chi ha conosciuto Luigi Furlan, morto all'ospedale di Dolo, dov'era ricoverato in terapia intensiva da una quindicina di giorni a causa del Covid-19. Aveva 75 anni e lascia la moglie e due figli. Imprenditore, con il fratello Dino (e più di recente anche con i rispettivi figli), gestiva un'impresa di onoranze funebri a Jesolo. Una attività avviata nel 1959 dal padre Armando. All'epoca, e per anni, la famiglia Furlan aveva gestito anche il servizio taxi. In entrambi i settori, l'azienda ha rappresentato un punto di riferimento per molte persone. Partiti come realtà territoriale, nel tempo si sono sviluppati coprendo una richiesta in tutto il territorio italiano. Luigi era iscritto, come il fratello Dino, all'associazione marinai e si dedicava alle attività sempre con grande passione e altruismo. Luigi Furlan era sempre cordiale con tutti, discreto nel delicato lavoro che svolgeva. È probabile che per la cerimonia funebre si debba attendere la fine della prossima settimana.

A SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Ivana Pasqua Ferro, 74 anni, a febbraio era risultata positiva e la situazione era subito apparsa seria. La donna, residente nella frazione di San Giorgio al Tagliamento, era stata ricoverata in ospedale, dove nei giorni scorsi si è spenta, a San Donà. «Ho sperato e pregato fino allultimo - ha scritto la figlia Angela su Facebook - Eri sempre allegra con un pensiero buono per tutti, sei sempre stata una roccia, tu che ne hai passate tante nella tua vita e le hai superate sempre con il sorriso. Mi hai amata più di qualsiasi cosa al mondo. Ti amerò per sempre perché tra le tante cose mi hai insegnato a superare le difficoltà con tanto amore. Sei sempre stata una guerriera. Ciao mamma». Vedova Vidal da circa 30 anni, Ivana Pasqua Ferro aveva lavorato in ospedale a Latisana come operatrice socio sanitaria; il marito era stato il barbiere della frazione. Il funerale sarà celebrato non appena i familiari si saranno negativizzati, essendo risultati pure loro positivi al Coronavirus. (F.Cib/M.Cor.)

