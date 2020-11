JESOLO

Parcheggi desolatamente vuoti, poca gente a passeggio lungo via Bafile, compresa la centralissima piazza Mazzini presidiata per tutto il giorno dalle forze dell'ordine. E poche persone anche sulla spiaggia. In pratica nulla a che vedere con le resse delle precedenti settimane con migliaia di pendolari calati in massa sulla costa. E' l'effetto dell'ordinanza varata dalla Regione contro gli assembramenti. Le stesse scene si sono ripetute anche nelle altre città balneari veneziane, dove la situazione è stata tranquilla e non si sono registrati problemi tra affollamenti e arrivi in massa. Rispetto a domenica scorsa il meteo di certo non ha invogliato la gita al mare, ma il divieto per i non residenti di passeggiare su piazze, strade e lungomare è stato in ogni caso rispettato. Le uniche eccezioni sono state per i proprietari delle seconde case o per quelle persone che hanno prenotato un soggiorno negli hotel ancora aperti o il pranzo al ristorante.

Accessi limitati anche nell'antico borgo di Lio Piccolo a Cavallino-Treporti, dove il Comune ha vietato il transito ai non residenti dopo le calche registrate nell'ultimo mese. A Jesolo chi si è concesso una passeggiata sulla spiaggia o in centro città (ieri si sono visti soprattutto residenti), ha comunque rispettato l'obbligo delle mascherine e fatto attenzione a evitare assembramenti.

Piazza Mazzini, da sempre grande centro di aggregazione, è stata sorvegliata speciale per tutto il giorno, anche se i controlli non sono mancati in vari punti della città grazie a un'operazione interforze che ha coinvolto agenti del commissariato, carabinieri e agenti della Polizia locale. Diciassette i locali aperti ma senza riscontrare violazioni. Uguale l'esito degli accertamenti per i due chioschi ancora aperti sulla spiaggia. In serata non risultava nessuna sanzione a persone per il mancato uso della mascherina. Nessun problema nemmeno per gli irriducibili dell'aperitivo (ormai diventato pomeridiano), che hanno rispettato i vari obblighi. Soddisfatto per l'esito della giornata il sindaco Valerio Zoggia. «Gli appelli alla prudenza dice - sono andati a segno, i controlli attuati per tutto il weekend hanno evidenziato l'assenza di problemi. Questa è la strada giusta per uscire il prima possibile da questa situazione, continueremo a tenere alto il livello di attenzione».

