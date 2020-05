L'EVENTO

JESOLO Abbracci, balli e canti. Ma anche un applauso scrosciante e un pensiero a chi non c'è più. O più semplicemente una gioia incontenibile e tantissima emozione. Nel giorno in cui hanno aperto gli stabilimenti balneari, chiude il Covid Hospital di Jesolo. Un momento atteso da mesi da tutta la città, ma anche un segno di speranza e rinascita per tutto il territorio del Veneto Orientale che da una settimana non registra casi di contagio. Dimessi venerdì sera gli ultimi due pazienti, da ieri mattina è stato chiuso l'ultimo dei quattro reparti destinati ai malati di Covid-19. Subito sono invece scattate le operazioni di sanificazione e da domani l'ospedale di via Levantina tornerà alle sue funzioni originarie, a partire da ribilitazione, riabilitazione cardiologica e medicina turistica. Dallo scorso marzo, in appena 96 ore, lo storico istituto marino era stato convertito in Covid Hospital. Quattro i reparti allestiti: tre di malattie infettive, ricavati tra le aree di lungodegenza, riabilitazione e medicina fisica, e uno di terapia intensiva con 15 posti letto ricavati al piano terra dell'ospedale. Trasferiti in un'altra area dell'ospedale tutti gli ambulatori, all'esterno della struttura era stato allestito anche un pre-triage per intercettare i pazienti positivi. Ma con il calo dei ricoveri, dallo scorso 18 maggio a chiudere per prima è stata l'area di terapia intensiva. A ruota poi sono stati svuotati gli altri reparti di malattie infettive. Fino a venerdì sera, con la chiusura dell'ultimo reparto.

L'INCONTRO

Per questo ieri mattina di fronte all'ingresso dell'ospedale si sono ritrovati 200 dipendenti tra medici e infermieri. In prima fila il direttore dell'Ulss 4 Carlo Bramezza assieme a Lucio Brollo, primario di medicina e responsabile del reparto di malattie infettive e Fabio Toffoletto, direttore del dipartimento di area critica e primario di anestesia e rianimazione. È andato così in scena un grande momento liberatorio tra gioia profonda, emozione e lacrime. Soprattutto per chi non c'è più, compresa una giovane infermiera mancata proprio nei giorni dell'emergenza. Per questo il ritrovo di ieri ha assunto il significato di un inno alla vita, con la voglia di tornare alla normalità provando ad esorcizzare quanto accaduto negli ultimi mesi. «Venerdì scorso sono usciti gli ultimi pazienti ha detto Carlo Bramezza e da subito abbiamo fatto scattare le operazioni di sanificazione: da domani si riparte con la nostra attività normale, quella dedicata alla riabilitazione e alla medicina turistica. E' stata un'esperienza faticosa che ha portato a lavorare a Jesolo 400 persone provenienti dagli ospedali di San Donà e Portogruaro ma anche da altre zone della regione. Abbiamo curato 200 persone in malattie infettive e 100 persone in terapia intensiva. Abbiamo trasformato questo ospedale in pochissimi giorni: se dovesse tornare l'emergenza basterà un giro di chiave per riaprire i reparti Covid, preservando le altre strutture della nostra azienda».

LA RISERVA

E visto che il virus per il momento non è sparito del tutto, continueranno comunque a rimanere a disposizione dei posti letto in isolamento. Ma in ogni caso la giornata di ieri rappresenta una svolta fondamentale. «E' una liberazione da un incubo che speriamo sia finito aggiunge Luigi Brollo, primario di medicina . Ci siamo ritrovati per dare sfogo all'adrenalina di questi mesi. Il momento più brutto? All'inizio quando non conoscevamo questa malattia, la gente moriva e uno di noi si è ammalato. Abbiamo avuto paura. La svolta è arrivata quando abbiamo capito che potevamo controllare la situazione».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

