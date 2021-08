Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SUL LITORALEJESOLO Nuovo assalto al centro Covid di Jesolo. Centinaia di turisti, ieri mattina si sono presentati alla struttura di via Levantina per effettuare il tampone in vista del rientro nel paese di origine o degli appuntamenti serali essendo sprovvisti di Green pass. Il risultato è stata una coda interminabile, con tempi di attesa di quasi due ore per effettuare il test. Il tutto in un clima tipico delle vacanze di Ferragosto, sotto...