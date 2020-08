JESOLO

Nuovo ambulatorio per i tamponi.

E' quello che verrà aperto oggi a Jesolo, per tutti i cittadini che rientrano da Croazia, Spagna, Grecia e Malta. Sarà allestito nella tenda antistante l'ingresso del presidio ospedaliero, in via Levantina; avrà accesso diretto (senza prenotazione o impegnativa del medico) e sarà attivo dalle 7 alle 13, tutti i giorni inclusi i festivi.

Le persone che si presenteranno per effettuare il tampone dovranno esibire certificazione attestante il rientro da Spagna, Croazia, Malta o Grecia e un documento di identità. Personale dell'Ulss 4 provvederà a far redigere un'autocertificazione e, infine, effettuerà il tampone gratuito. Si ricorda che, oltre a questo ambulatorio, nel territorio dell'Ulss4 restano attivi anche quelli di San Donà di Piave (via Girardi 23) e di Portogruaro (via Zappetti 23), con la stessa finalità, sempre con orario 7-13.

I cittadini in attesa dell'esito del tampone dovranno rimanere in isolamento fiduciario. Chi, nelle 72 ore, antecedenti l'ingresso in Italia ha già effettuato il tampone, con esito negativo, non deve rifarlo. Martedì scorso, nella conferenza stampa dell'Ulss convocata per fare il punto dei tamponi eseguiti dal 15 al 17 agosto in questi due presidi, emerse che il 91% degli utenti era rientrato dalla vacanza in Croazia.

Complessivamente, comunque, delle 513 persone tamponate, solo due sono risultate positive. Parallelamente era stato registrato in poche ore l'arrivo di un migliaio di mail con richieste di informazioni e di prenotazioni per il tampone. (f.cib.)

