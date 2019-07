JESOLO Non solo violenza giovanile, ma sicurezza a livello generale. Per questo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLONon solo violenza giovanile, ma sicurezza a livello generale. Per questo ieri mattina, in municipio, Il Cosp, il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico presieduto dal prefetto Vittorio Zappalorto che ha voluto esaminare nel dettaglio la situazione jesolana. Sotto osservazione è finito il fenomeno del contrasto allo spaccio di droga e dell'abusivismo commerciale. «È stato un incontro positivo ha commentato il sindaco Valerio Zoggia assieme al prefetto, abbiamo deciso di affinare ulteriormente il coordinamento esistente tra la...