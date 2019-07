CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO«Negli occhi di quella ragazza ho visto mia figlia, ho agito d'istinto: l'unico pensiero è stato quello di portarla a riva e metterla in salva». Le parole, pesate fino in fondo, sono quelle di un residente di via Pesarona, un ex militare ed ex vigile del fuoco. Lui è stato tra i primi ad intervenire sabato notte nel luogo dell'incidente costato la vita ai quattro ragazzi di Musile e San Donà. Ma soprattutto il primo ad entrare in acqua e a salvare Giorgia Diral, l'unica sopravvissuta di questa tragedia.IL RACCONTOA meno di 48 ore di...