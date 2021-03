Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JESOLOMentre divampa la polemica sul caso dei furbetti del vaccino, con alcuni amministratori comunali immunizzati assieme ai dipendenti comunali, a far discutere sono anche le code registrate ieri pomeriggio al PalaInvent con centinaia di anziani in fila all'ingresso del Palazzo del turismo per ricevere la dose di vaccino. Una situazione che nei precedenti Vax day organizzati dall'Ulss 4 non si era mai registrata.Ieri il programma vaccinale...