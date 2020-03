JESOLO

Medici ed infermieri si offrono di andare a Jesolo. E' uno straordinario gioco di squadra, quello che si sta creando all'interno della stessa struttura sanitaria dell'Ulss4, per supportare l'ospedale della cittadina balneare, destinato praticamente in toto ad ospitare pazienti risultati positivi al Covid-19, anche con un reparto dedicato alla terapia intensiva. Tra medici e infermieri sono già una cinquantina quelli che, dagli ospedali di Portogruaro e San Donà di Piave, hanno dato la disponibilità a trasferirsi a Jesolo proprio per aiutare i colleghi in questo momento di grande impegno.

Si tratta in particolare di anestesisti, medici di medicina, infermieri delle terapie intensive e delle sale operatorie. L'Azienda sanitaria ha messo a disposizione la foresteria che si trova nell'area del nosocomio, così da permettere un più agevole cambio dei turni. Intanto continua ad aumentare il numero dei contagiati in Veneto Orientale. Nelle ultime ore i nuovi casi accertati sono 21, quasi tutti sintomatici. Tra essi ci sono varie persone con età inferiore ai 50 anni. Questa la distribuzione complessiva per comune di residenza dei nuovi casi: 7 a San Donà, 2 a Portogruaro, 2 a Jesolo, 1 a San Michele al Tagliamento, 1 a Musile, 1 a Jesolo, 1 ad Annone Veneto, 1 a Torre di Mosto, 1 a Concordia Sagittaria, 2 a Fossalta di Portogruaro, 1 a Noventa e 1 a Meolo. La maggioranza di questi sono stati ricoverati a Jesolo e qualcuno in altri ospedali del Veneto.

Alla luce degli ultimi dati il numero complessivo di persone positive al Covid-19 nel Veneto orientale sale a 97. A quanto pare l'Ulss 4 starebbe monitorando la situazione di due aree territoriali, a Gruaro e a San Donà (tra il cimitero e via Giorgione), dove si sarebbe verificato un numero anomalo di contagiati; non si esclude si tratti di persone che hanno trascorso del tempo assieme, magari per una semplice partita di carte, facendo così veicolare il contagio. E si susseguono le donazioni da parti di cittadini e di associazioni. Il Rotaract Club San Donà, con i soldi raccolti ha acquistato un monitor multiparametrico ed un carrello per il monitor, utili alla diagnosi e al monitoraggio delle funzioni vitali di almeno un paziente ricoverato al reparto di terapia intensiva. La Camera degli Avvocati, invece, ha destinato la sua di raccolta, all'acquisto di saturimetri. Sono 110mila gli euro donati dal Lions per l'acquisto di presidi sanitari per le province di Venezia, Padova e Treviso. (F.Cib.)

