JESOLO

La spiaggia di Jesolo come quelle di Maiorca e Ibiza. Non per le feste in riva al mare, con aperitivo e dj-set al tramonto. Ma per il divieto all'happy hour, per fermare lo sballo a base di alcol. E' la proposta lanciata dal consigliere della Lega Venerino Santin, da anni impegnato nella battaglia contro gli eccessi della movida. E in questo caso ha voluto seguire l'esempio delle isole Baleari, dove le autorità vogliono fermare l'abuso di alcol. E di conseguenze anche un certo tipo di turismo, quello low-cost, giovanile e appunto legato agli eccessi. E per quei locali che saranno sorpresi a infrangere le regole, già si parla di maxi multe e chiusure prolungate. E su queste basi è arrivata la proposta dell'esponente del Carroccio, quasi una provocazione per avviare un nuovo dibattito sulle questioni legate al divertimento notturno. Ma anche programmare già da ora controlli e presidi delle forze dell'ordine. «Se nelle isole Baleari attacca Venerino Santin dove l'eccesso è il mantra, avviano un simile provvedimento, non vedo perché noi che subiamo il turismo dello sballo, non possiamo attuarne uno di simile. E' ora di dare un segnale forte e di decidere che tipo di città vogliamo essere. Tutti vogliamo lavorare e tutti dobbiamo convivere pacificamente, però servono dei paletti. Non possiamo continuare a tollerare ogni forma di eccesso. Il divertimento sano è tutt'altra cosa rispetto a certe situazioni che d'estate siamo costretti a sopportare». Ed è qui che s'inserisce la proposta di Santin: «Servono delle scelte aggiunge Santin anche a costo di vietare happy hour o gli eventi nei quali lo sballo è l'unico obiettivo. Dobbiamo intervenire, anche a costo di stravolgere degli equilibri. E in questo senso servono anche più controlli: piazza Mazzini è presidiata, ora la nuova frontiere degli eccessi è la spiaggia ed è qui che vanno concentrati gli sforzi».

E sulla necessità di intensificare i controlli il sindaco Valerio Zoggia si è detto favorevole. Ma non sul divieto all' happy hour. «La proposta di aumentare i controlli in alcune zone dice il sindaco è condivisibile, non il resto. Siamo una città che ospita tutti, che ha bisogno delle famiglie ma anche del divertimento e dei giovani. Non condivido l'idea di istituire dei divieti e non dobbiamo pensare di fermare il divertimento, dobbiamo solo governarlo attraverso i controlli e dei provvedimenti mirati». Sulla stessa lunghezza d'onda Franco Polato, presidente provinciale del Silb, il sindacato dei locali da ballo, che respinge senza mezze misure la proposta di vietare l'happy hour. «E' una proposta che non ha basi solide ribatte Polato -, anche perché i nostri locali ormai propongono sempre meno la formula dell'happy hour. Semmai facciamo più spesso degli eventi, in alcuni casi con prezzi calmierati per le consumazioni. Ma sempre ponendo la massima attenzione alla sicurezza». Ed anche per questo il presidente del Silb, respinge la convinzione che collega i locali agli eccessi di giovani e giovanissimi. «La combinazione sballo e locali non vale dice sempre Polato come gestori abbiamo delle regole precise che rispettiamo. A partire dal consumo di alcol e dal divieto di servire alcolici serviti ai minori. La nostra categoria non è la causa di tutti i problemi, anzi in più di occasioni contribuiamo ad evitare situazioni peggiori». Meglio, quindi, agire con più controlli e provvedimento ad hoc. «Il Comune di Jesolo conclude il presidente del Silb in alcuni momenti dell'anno e in alcune zone, ha vietato il consumo di alcolici nelle piazze e nelle vie pubbliche. Questa può essere una soluzione».

Giuseppe Babbo

