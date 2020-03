JESOLO

La scorsa settimana era stato ricoverato all'ospedale di Mestre in seguito al contagio da Covid-19, mercoledì il decesso. È la sesta vittima nel Veneto orientale: un cittadino jesolano di 87 anni, Rufino Antonello, la cui morte è stata resa nota ieri dall'Ulss 4. Anche il figlio, ingegnere con studio a Jesolo e residente nel Sandonatese, era stato contagiato nei giorni scorsi, tra i primi casi registrati nel territorio. Rufino Antonello, geometra molto conosciuto in città, era un professionista molto stimato avendo seguito diversi interventi edilizi nel litorale. Ma ieri è salito anche il numero di contagi in città, passati a quota 13. E due di questi riguardano due dipendenti del Comune, due donne in servizio all'ufficio Edilizia privata ora chiuso al pubblico.

I CONTAGI

La prima, a casa per malattia già da dieci giorni, è risultata positiva al tampone e si trova in isolamento nella sua abitazione. Lievi, per lei, i sintomi, legati soprattutto a qualche linea di febbre. Per la seconda dipendente la positività al Covid-19 è stata comunicata ieri pomeriggio: anche lei si trova in isolamento domiciliare, ma senza sintomi particolari. In entrambi i casi, dal dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 verranno verificati i contatti avvenuti dell'ultimo periodo, anche con riferimento al personale di uno studio di un professionista tecnico risultato positivo giorni scorsi. «La prima dipendente - spiega il sindaco Zoggia - era già a casa da dieci giorni e non ci risulta avesse avuto dei contatti particolari. Appena abbiamo avuto la notizia dell'esito positivo del suo tampone abbiamo fatto scattare le procedure previste, invitando i colleghi dell'ufficio a rimanere in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni in attesa dell'esame del tampone. Ieri pomeriggio ci è stato poi comunicato l'esito positivo per un'altra dipendente dello stesso reparto, che non ha sintomi e che si trova nella sua abitazione. A questo punto è stato chiuso l'intero ufficio, che rimarrà interdetto al pubblico per tutta la prossima settimana».

SANIFICAZIONE

Da oggi in questo stesso ufficio verrà inoltre avviata la sanificazione di tutti i locali. «Per precauzione aggiunge il primo cittadino l'operazione verrà estesa anche ai locali della Polizia locale e agli uffici dei Servizi sociali che rimangono operativi in quanto servizi essenziali». Nei prossimi giorni, come da richiesta dello stesso Zoggia alla Conferenza dei sindaci della sanità, verrà effettuato l'esame del tampone a tutti i dipendenti del Comune. L'Ulss 4 ieri ha comunicato che nella propria area territoriale, negli ultimi due giorni si registrano 44 nuovi contagi, di cui 29 solo nella giornata di ieri. Il numero complessivo delle persone positive nel Veneto orientale è salito a 141.

Giuseppe Babbo

