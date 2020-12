LA SFIDA

Pronto ad accogliere ospiti anche nei prossimi giorni, nonostante zone rosse e limitazioni nei movimenti. Anche per Natale e Capodanno. E' la sfida lanciata dal J44 Lifestyle Hotel, il terzo 5 stelle città che ha aperto ufficialmente i battenti nei giorni scorsi e subito finito nel mezzo di Dpcm e spostamenti limitati. Ma con gli hotel comunque aperti, il titolare Matteo Rizzante ha ideato una speciale promozione, la JLover, destinata a cittadini jesolani e residenti dei comuni limitrofi, promuovendo delle tariffe scontate del 50% a camera su un prezzo già ribassato per questi primi giorni di apertura. Tra i punti di forza, il fatto che il ristorante dell'hotel nei prossimi giorni sarà l'unico aperto al pubblico, tenendo conto che quando scatterà la zona rossa, gli spostamenti potranno avvenire per motivi di lavoro (o salute) e la camera potrà trasformarsi in ufficio. O appunto nel proprio luogo di lavoro. E tutto questo sempre rispettando le norme sanitarie e i protocolli. «Sicuramente sarebbe stato più facile chiudere tutto spiega Matteo Rizzante, titolare della struttura e sono consapevole che questa scelta può sembrare una forzatura, ma l'apertura di questo hotel, avvenuta domenica scorsa, è stata programmata da tempo, da quando era stata avviata una stretta preventiva per salvaguardare il Natale. Da un paio di giorni tutto è cambiato, noi però nel frattempo abbiamo assunto 25 persone, alcune a tempo determinato e avviato un progetto che ci è costato molto in termini di energie e non solo. Di fronte a questa situazione, ci siamo posti degli interrogativi: chi paga gli stipendi ai nostri collaboratori? Che tipo di ristori ci saranno per noi? Con zero ristori e nessuna tutela per i nostri ragazzi, abbiamo deciso di trovare delle soluzioni». Ed è per questo che è stata studiata un'offerta per i residenti locali e quelli dei comuni che si trovano ad una distanza di 30 chilometri, registrando tra l'altro le prime prenotazioni. «Gli hotel possono rimanere aperti ma di fatto sono senza turisti prosegue Rizzante ci siamo semplicemente rivolti a chi si può muovere, puntando sul nostro ristorante aperto a pranzo e a cena ma anche sulla Spa. L'attenzione alla sicurezza è totale: su 77 camere, le prenotazioni sono aperte solo per 30 e per un massimo di 60 persone, il protocollo sanitario è scrupoloso. E' ovvio poi che se ci fossero state regole chiare fin dall'inizio l'apertura dell'hotel sarebbe stata rinviata, ma fino a una settimana fa le indicazioni erano altre, questo non fa altro che aumentare il mix di rabbia e amarezza».

Giuseppe Babbo

