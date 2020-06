JESOLO

Jesolo rende omaggio al personale sanitario. Il Lungomare delle Stelle dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. Per la prima volta nella storia l'evento, nato nel 2001, non sarà dedicato a una celebrità ma a una intera categoria. L'intitolazione, prevista per agosto, sarà rivolta a medici, infermieri e operatori socio-sanitari che in questi mesi hanno combattuto la battaglia contro Covid-19. Di fatto sarà un abbraccio alle migliaia di uomini e donne che in questi mesi hanno occupato la prima linea negli ospedali e nelle case di case di riposo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. A loro verrà intitolato un tratto del lungomare di Jesolo accanto a nomi di celebrità italiane, come Andrea Bocelli, Sophia Loren, Alberto Sordi e Alessandro Del Piero.

LA PRIMA VOLTA

Per la prima volta dalla nascita della manifestazione, la spiaggia di Jesolo non renderà dunque omaggio a un personaggio famoso che ha reso grande il Paese, ma ad una intera categoria di persone altrettanto meritevole. Una scelta condivisa dall'Amministrazione e da tutte le associazioni di categoria, da ieri diventata ufficiale. «Jesolo, forse più di altri commenta il sindaco Valerio Zoggia - dispone di un evento che può dare merito ed enfasi all'importanza del lavoro che ogni giorno, anche senza l'emergenza Covid-19, il personale sanitario svolge per la nostra salute. Ecco, allora, la proposta di intitolare un tratto di lungomare a questi professionisti. Un evento che si terrà con tempi e modi che il Comune, con Federconsorzi e le altre associazioni di categoria, ufficializzerà nei prossimi giorni. Il Lungomare delle Stelle diventerà quindi il grazie che tutta Italia rivolgerà a queste persone». Ieri intanto, Amorino De Zotti, presidente dello stabilimento Manzoni e ideatore proprio del Lungomare delle Stelle, ha ricevuto in città un gruppo di imprenditori provenienti della costa romagnola per conoscere le novità dell'estate 2020: su tutte, quella dei bagni autopulenti. «Attorno a Jesolo spiega De Zotti c'è un grande interesse da tutta Italia e dai Paesi vicini, anche per quanto riguarda i servizi garantiti agli ospiti, stiamo ricevendo prenotazioni da tutta Europa. Con l'apertura delle frontiere la stagione dovrebbe decollare». Oggi, sulla spiaggia antistante a piazza Manzoni, aprirà i battenti il Sunny Aquapark, un parco acquatico di 2000 metri quadrati, l'unica attrazione di questo tipo presente sul mare di Jesolo.

LA RIPRESA

Centocinquanta, invece, gli hotel aperti da questo fine settimana, con arrivi da tutto il nord Italia ma anche da Austria e Germania. A proposito di alberghi, l'Associazione jesolana albergatori, ha realizzato un manuale per aiutare l'albergatore e i suoi collaboratori a lavorare in sicurezza, nel rispetto di tutte le norme dettate dai protocolli governativi per la Fase 3. Si chiama Secure Clean Hotel, è stato realizzato da un team di professionisti della Teamwork, con il sostegno di Fidimpresa e Gianfranco Galesso & Parners. «In questi giorni spiega il presidente Aja, Alberto Maschio i nostri associati hanno sempre chiesto, molto semplicemente, la certezza delle regole da rispettare e noi abbiamo voluto aiutarli a conoscerle ed approfondirle. Abbiamo previsto anche dei corsi online (gratuiti). Il manuale viene costantemente aggiornato con le evoluzioni normative».

Giuseppe Babbo

