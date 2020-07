JESOLO Cresce ancora il

numero di cittadini stranieri residenti nel litorale positivi al Covid-19. L'ultimo caso è quello di ieri: un lavoratore stagionale in un ristorante del lido di Jesolo risultato positivo dopo aver fatto il test. L'uomo, di origine bengalese, a quanto pare non avrebbe sintomi, ma aveva fatto per precauzione l'esame. Per lui è scattato ovviamente da subito l'isolamento domiciliare, mentre fino a ieri sera non risultavano provvedimenti per il locale, anche se come da prassi dovranno essere effettuati i tamponi anche per gli altri dipendenti, senza dimenticare che il personale del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 avvierà tutti gli accertamenti del caso. A Jesolo continua dunque ad essere alta l'attenzione sui contagi, dopo che nelle scorse settimane aveva fatto discutere la presenza in città di 8 cittadini del Bangladesh risultati positivi dopo aver viaggiato da Dacca a Roma a bordo di un aereo con un connazionale che aveva dei sintomi, senza contare la situazione alla Croce rossa.

Intanto, a livello provinciale, torna a farsi più contenuto il contagio da coronavirus nel Veneziano. La giornata di ieri si è chiusa con solo due nuovi casi positivi che portano a 2.781 il totale delle persone contagiate dal nemico invisibile dallo scoppio della pandemia, all'1.30 del 22 febbraio. Nelle ultime 24 ore tra ieri e sabato non ci sono stati nuovi ricoveri (restano 3, due a Dolo e uno all'ospedale di comunità di Venezia) e non si sono registrati decessi, fermi così a 306. Tornano però in tripla cifra gli attualmente positivi, che ieri sera sono arrivati a toccare le 100 unità. Forte diminuzione anche dei casi in isolamento fiduciario: alle 8 di ieri (la Regione fornisce il dato solo con il bollettino della mattina) erano 265 le persone in isolamento perché contatti di pazienti Covid.

(g.bab.-n.mun.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA