A Jesolo Il Covid arriva in giunta. Da un paio di giorni l'assessore al Demanio Esterina Idra è risultata positiva. Tutto da verificare come è avvenuto il contagio, l'assessore ha prontamente informato il sindaco Valerio Zoggia e gli altri colleghi. In isolamento nella propria abitazione, l'assessore ha comunque regolarmente partecipato al consiglio comunale di giovedì scorso, ovviamente convocato in modalità online come avviene già da alcune sedute. In ogni caso l'assessore ha partecipato alla seduta(tra le più importanti dell'anno vista l'approvazione del bilancio di previsione 2020), anche rispondendo all'interrogazione delle minoranze. E confidando all'inizio del collegamento di essere presente anche «se a casa con una leggera febbriciattola». Pur non avendo avuto contatti con gli altri colleghi di giunta da più di due giorni, sindaco e assessori oggi effettueranno a scopo precauzionale un tampone. Nessuno, comunque, è stato spiegato, presenta sintomi e la decisione di effettuare il test è stata assunta puramente a livello precauzionale. Non è la prima volta che in questa seconda ondata un politico jesolano risulta positivo al Covid: lo scorso novembre era toccato all'ex sindaco e attuale assessore regionale Francesco Calzavara, rimasto in isolamento per una ventina di giorni nella propria abitazione prima di negativizzarsi e tornare ai suoi impegni. Nella prima ondata in municipio si sono registrati dei casi di contagio tra i dipendenti dell'ufficio edilizia privata e al Comando della Polizia locale. G.Bab.

