«Il turismo continua a essere il grande escluso dai provvedimenti del Governo, se non ci sarà un aiuto concreto i nostri comuni rischiano il default». E' il nuovo allarme lanciato dai sindaci del G20s, il coordinamento delle 20 spiagge più importante d'Italia, che mercoledì scorso si sono riuniti nuovamente in videoconferenza. In discussione le ripercussioni sul futuro dei bilanci dei comuni costieri.

Stagione al via sulla costa, primi arrivi di turisti, anche stranieri, ma il rischio rimane sempre quello di un profondo rosso per effetto del crollo totale delle entrate e del parallelo aumento dei costi. Tutte conseguenze dell'emergenza sanitaria ora diventata anche economica, con impatto pesantissimi per i bilanci degli enti locali. Per questo i sindaci hanno voluto confermare il ritrovo annuale, programmato a Vieste (Foggia) a ottobre, per da dare un segnale di importanza al settore e di unità. Nell'immediato, invece, è stato deciso di scrivere una nuova lettera al premier Giuseppe Conte, per chiedere con forza che ci sia un'attenzione particolare sul settore del turismo balneare. E se anche in questo caso non ci saranno riposte, o saranno solo parziali, l'alternativa rimane quella della protesta. «Il Governo attacca il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia non vuole capire l'importanza del turismo balneare per il nostro paese e nei vari provvedimenti continua a non esserci nessuna forma di sostegno per le nostre città. Con l'esplosione dell'emergenza sanitaria si è sviluppata anche l'emergenza economica: abbiamo sospeso o rinviato i pagamenti delle tasse comunali e ad oggi non possiamo nemmeno fare affidamento sulla tassa di soggiorno, imposta che alcuni enti hanno sospeso come forma di sostegno al turismo o che non possono riscuotere per l'assenza di turisti. Di fatto abbiamo azzerato le entrate e non il governo non ci riconosce nessun aiuto. Abbiamo un'autonomia economica di alcuni mesi, poi rischiamo il tracollo. Alcuni colleghi suggeriscono di andare in rosso e poi di portare i bilanci a Palazzo Chigi. Ovviamente è una provocazione, ma noi abbiamo bisogno di atti concreti e nel caso specifico di un aiuto».

E in questo senso il primo cittadino di Jesolo non risparmia una critica al ministro alla Cultura con delega al turismo Dario Franceschini. «Per lui dice sempre Zoggia esiste solo il comporto legato alla cultura, un settore ovviamente importante ma non l'unico. Per l'ennesima volta vogliamo ricordare che esiste anche il turismo balneare che crea migliaia di posti di lavoro. Pretendiamo attenzione e rispetto, un primo segnale potrebbe essere quello di avere un ministro al Turismo. Non è possibile che tutte le nostre proposte siano cadute nel vuoto. Abbiamo un aumento quotidiano delle spese e nessun aiuto da parte dello Stato. Faccio solo un esempio: apriremo i giochi presenti nei parchi pubblici, che ovviamente dovranno essere sanificati ogni giorno. Con quali risorse pagheremo questo servizio? Rischiamo di non avere i soldi per farlo, ma è solo l'inizio». Per questo al Governo, i sindaci hanno chiesto di usare l'avanzo di amministrazione, la possibilità di fare dei debiti e di avere maggiori finanziamenti.

«Ma non abbiamo ottenuto alcuna risposta ribadisce Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti le nostre richieste sono rimaste inascoltate. E il problema ora rischia di diventare sociale: di giorno in giorno aumentano le persone che si rivolgono ai comuni per chiedere un aiuto economico per pagare le bollette e fare la spesa. Ci sono lavoratori che non inizieranno la stagione e attività che non apriranno. Gli enti locali non possono essere lasciati da soli ad affrontare questa emergenza, servono aiuti economici e la conferma di garantire la Naspi a queste persone il prossimo autunno. Se non ci saranno risposte, l'unica alternativa sarà quella di protestare a Roma». G

