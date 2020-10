JESOLO

Il sole torna a splendere e la spiaggia di Jesolo si riempie ancora una volta di turisti. Arenile sempre affollato e nuova giornata di pienone in città con tantissimi pendolari provenienti da tutto il Nordest. Alla faccia dell'aumento dei contagi da Covid e delle varie misure restrittive. Ma tra temperature estive e azzardati tuffi in mare, quella di ieri rischia di essere davvero l'ultima domenica di assalto al mare. Senza dimenticare che tra i parcheggi della centralissima via Bafile ieri si viste anche numerose auto targate Austria e Germania a conferma di un legame che continua a rimanere consolidato. Immancabili le code per entrare in città. Affollato il lungomare dove ormai svettano le dune di protezione dalle mareggiate e dove tutti hanno passeggiato indossando la mascherina e cercando di rispettare il distanziamento sociale.

A pesare però tra le passeggiate e gli aperitivi è stato il nuovo Dpcm varato dal Governo: ieri la gita al mare è stata salvata ma i prossimi weekend rischiano di essere un'incognita. Ed è per questo che nella lunga passeggiata che attraversa il litorale più di qualcuno ieri ha parlato di «ultima domenica di libertà». Un concetto in realtà rimbalzato da un chiosco all'altro, una decina quelli aperti, tutti molto frequentati a partire dal Loredana Beach Bar, seguendo il Baita al Mare nella zona centrale della spiaggia o il Chiosco Veliero di piazza Marina dove il titolare Federico Marchesin ha controllato personalmente il rispetto del distanziamento e l'uso della mascherina, invocando poi un intervento del governatore Luca Zaia: «Nel nostro caso la gente è abituata al rispetto delle regole dice non si possono accumunare situazioni diverse. Oggi la risposta degli ospiti è stata esemplare: numerosi e rispettosi delle norme, ma è stato così per tutta l'estate».

Dalla spiaggia a via Bafile la situazione non è cambiata: pieni all'ora di pranzo tutti i ristoranti aperti, le terrazze si sono riempite anche nel tardo pomeriggio per il rito dell'aperitivo che da oggi però non potrà essere replicato, almeno non nel tardo pomeriggio. Pieni anche i ristoranti, dove la preoccupazione è notevole. «Si è deciso di penalizzare delle attività commenta Dennis Montino, titolare della Perla Nera che hanno già subito perdite notevoli. Oggi gli ospiti non sono mancati e tutti ci hanno manifestato la loro solidarietà, da domani ci sarà un grosso punto di domanda. Noi non vogliamo chiudere, non ce lo possiamo permettere, prima di tutto per i nostri collaboratori. Chiusure necessarie per salvare il Natale? Ormai non credo più a nulla, dico solo che faremo il possibile per restare aperti».

Uguale la linea dei gestori del ristorante Dai Nostrani, pronti ad assicurare delle aperture ad oltranza da mezzogiorno alle 18. E di fronte alle solite code dei rientri, con via Roma destra bloccata, anche il sindaco Valerio Zoggia ieri non ha nascosto la sua preoccupazione. «È stata colpita una categoria già penalizzata dice che ha fatto investimenti per adeguarsi alle norme, nel nostro caso poi i controlli hanno evidenziato un'assenza di criticità. Ora temiamo anche per il villaggio di Natale, noi vogliamo crederci comunque e attendiamo la decisione della Prefettura». Sulla stessa scia Andrea Saccarola, sindaco di Martellago: «Uno Stato forte fa rispettare le regole è il suo commento - non si può generalizzare e far pagare la pandemia sempre alle categorie economiche».

