JESOLO

Il mare d'inverno. Ma anche ai tempi del Covid-19. Ancora una domenica di buone presenze in città, merito della bella giornata di sole e delle temperature ancora gradevoli. Ma sullo sfondo ci sono sempre i divieti di assembramento, l'uso obbligatorio delle mascherine e la costante igienizzazione delle mani. Per questo i controlli sono durati tutto il giorno, con tre pattuglie della Polizia locale pronte a vigilare ogni zona della città, verificando anche la provenienza delle persone, soprattutto per evitare la presenza di persone da zone rosse o arancioni dalle quali non ci si può spostare. Sulla spiaggia gli accertamenti sono stati effettuati anche i militari della Guardia costiera, che hanno controllato il rispetto di tutte le nome per le attività ancora aperte. In serata non sono state registrate situazioni di criticità. Ma ieri i turisti, a differenza di domenica scorsa, sono riapparsi numerosi concedendosi una passeggiata in riva al mare, un pranzo al ristorante o una tappa nei locali del centro, alcuni dei quali hanno riaperto appositamente per la giornata di sole.

RICHIAMO DEL SOLE

Certo, nulla a che vedere con le resse di inizio novembre ma ancora una volta il richiamo della giornata al mare si è fatto sentire per molti. Soprattutto per pendolari e proprietari di seconde case, ancora un volta ritornati numerosi verso il litorale. Sostenuto anche il traffico, con rallentamenti in entrata attorno a mezzogiorno e le solite code in uscita alla sera. Sulla spiaggia si sono viste soprattutto intere famiglie, compagnie di amici e coppie. Tutti hanno indossato la mascherina e cercato di mantenere le opportune distanze, anche nella passeggiata che attraversa l'intero lungomare. Come da tradizione i punti più frequentati sono stati quelli all'altezza di piazza Drago, piazza Brescia e piazza Mazzini.

CHIOSCHI

Sull'arenile di Pioppi sono entrate in azione anche le guardie giurate, una presenza voluta dallo stabilimento per sensibilizzare gli ospiti al rispetto delle regole. Ma anche una segnale di una città che vuole vivere tutto l'anno e per questo cerca di dare sempre il migliore servizio possibile. Due i chioschi ancora aperti, il Tango e il chiosco Veliero, entrambi con rigorosi controlli prima dell'ingresso, corsie separate per l'uscita e prenotazione dei tavoli. «Ormai l'allungamento stagionale è una realtà - dice Federico Marchesin gestore del Veliero e su questo punto tutti dovrebbero crederci un po' di più, stiamo vivendo un momento storico particolare, tutti vogliono rispettare le regole, compresi i nostri ospiti che vogliono solo trascorrere qualche ora all'aperto». Sulla spiaggia a controllare la situazione è stato anche il sindaco Valerio Zoggia: «Si sono viste più persone rispetto alla scorsa settimana spiega la situazione è rimasta sotto controllo. Continueremo a vigilare, per il periodo di Natale non escludiamo di applicare delle ordinanze, vedremo quali saranno le decisioni del governo». Alto i livello di attenzione anche a Cavallino-Treporti. Anche in questo caso non sono mancati i pendolari e i relativi controlli. Soprattutto nella zona di Lio Piccolo, sorvegliata speciale dagli agenti della polizia locale e dalla protezione civile per impedire assembramenti. A fronte dell'afflusso costante di auto, poco prima di mezzogiorno gli agenti hanno deciso sbarrare l'accesso al borgo, istituendo un posto di blocco già a Treporti. «E' stato concesso l'accesso a 30 auto commenta la sindaca Roberta Nesto e poi a chi aveva prenato il pranzo nei ristoranti della zona. Dopodiché non è stato possibile far passare altre auto, per evitare assembramenti e tutelare questa zona molto delicata».

Giuseppe Babbo

