JESOLO I genitori e i parenti più stretti. E poi gli amici di sempre. Oltre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLOI genitori e i parenti più stretti. E poi gli amici di sempre. Oltre cento persone ieri pomeriggio si sono recate in visita alla camera ardente allestita nella camera mortuaria dell'ospedale di Jesolo per rendere omaggio alle salme di Giovanni Mattiuzzo, Riccardo Laugeni, Eleonora Frasson e Leonardo Girardi, questi ultimi fidanzati da diversi anni e rimasti assieme fino all'ultimo momento. Anche nella stessa camera mortuaria, uno a fianco dell'altra per testimoniare un amore eterno.L'ULTIMO SALUTOOltre alle varie famiglie, a salutare i...