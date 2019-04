CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO«Ho sentito le urla dei bambini, sono corso verso il ponte per capire cosa fosse accaduto». Le parole sono quelle di un 40enne jesolano, un dipendente di una ditta locale che stava lavorando a pochi metri di distanza dal ponte San Giovanni, ovvero dal punto in cui è avvenuta la tragedia costata la via alla 42enne svizzera, Audrey Sager. L'uomo è intervenuto per primo, per questo la sua testimonianza è stata ascoltata dagli agenti della polizia locale. «Stavo lavorando a poca distanza - racconta l'uomo, che ha chiesto di poter...