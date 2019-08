CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLOHa perso il controllo del suo scooter ed è finito sul campo che fiancheggia la strada. Ancora sangue sulle strade jesolane. L'incidente mortale è avvenuto attorno alle 12 di ieri lungo via Pirami, a Jesolo Paese. La vittima è un 61enne jesolano, Tiziano Basso, un ex camionista in pensione da circa un anno che abitava nella frazione di Ca' Pirami con la compagna Antonella Lucchetta. La tragedia è avvenuta a circa un chilometro di distanza dall'abitazione dell'uomo che si era messo in sella al proprio scooterone Piaggio per raggiungere...