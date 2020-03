JESOLO

Emergenza Covid-19, potenziato l'ospedale di Jesolo. Ieri mattina si è conclusa la consegna della nuova attrezzatura, mentre da oggi nella struttura di via Levantina saranno attivati due nuovi reparti. È una delle azioni avviate dall'Azienda sanitaria del Veneto Orientale per fronteggiare l'onda provocata dai contagi da Coronavirus. Per questo nell'ospedale di Jesolo sono arrivati otto ventilatori, di cui metà forniti dalla Regione Veneto e metà acquistati dalla stessa Ulss 4. In questo modo nel presidio del litorale, verrà attivata un'area di terapia intensiva dotata di otto posti letto a supporto delle esigenze locali e della rete delle terapie intensive della Regione. La nuova sezione di cura sarà posta al piano terra dell'ospedale, nella zona riservata alla dialisi estiva ad oggi inutilizzata e che ben si presta a questa soluzione.

NUOVA AREA

Il responsabile e coordinatore di queste attività sarà il dottor Fabio Toffoletto, già direttore del dipartimento di area critica di questa Ulss che ha avrà a disposizione il proprio personale in servizio negli altri ospedali dell'Ulss, che all'occorrenza verranno dirottati a Jesolo. Con gli stessi presupposti, al primo piano dello stesso ospedale, nell'area dedicata precedentemente alla lungodegenza della medicina fisica e riabilitazione, opportunatamente liberata e attrezzata, è stata attivata una nuova area di ricovero da 11 posti letto dedicati a pazienti Covid-19 positivi. In particolare, qui verranno collocati i pazienti trasferiti dalla terapia intensiva e i pazienti Covid-19 positivi che necessitano di ricovero. La direzione delle attività in questo caso è stata affidata al dottor Lucio Brollo, già direttore della Medicina interna. Da registrare che per l'Ulss 4, in totale i posti di terapia attivati per far fronte all'attuale situazione sono 42 (prima erano 16), divisi tra le strutture di San Donà e Portogruaro, mentre la soluzione di Jesolo è stata adottata come supporto degli altri ospedali a fronte degli spazi disponibili. E in questa direzione nei giorni scorsi si è mossa anche l'Ulss 3, che nei propri ospedali ha attivato 47 posti tra i reparti di Terapia intensiva, Semintensiva e Malattie infettive che si aggiungono ai 97 già disponibili. «Queste misure spiega il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza - sono state concertate su scala regionale per intervenire nel modo più efficace al contenimento della diffusione del virus. Si tratta dunque di iniziative che devono rassicurare, perché servono per proteggere la popolazione e il nostro personale dal contagio. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo, che in questi giorni ha continuamente lavorato per dare avvio a queste due attività all'ospedale di Jesolo. Ricordo però che è necessaria la collaborazione di tutti per evitare la diffusione del coronavirus. Ciascuno di noi deve adottare le raccomandazioni consigliate: chi ha dei sintomi non andare in pronto soccorso o negli ambulatori, evitare di far visita ai pazienti ricoverati, lavarsi bene le mani, evitare luoghi affollati e mantenere le distanze». Il sindaco Valerio Zoggia è stato informato dell'attivazione delle due nuove aree nell'ospedale di via Levantina: «Sono dei servizi commenta - che servono a fronteggiare l'attuale situazione di emergenza, la struttura di Jesolo ha gli spazi adeguati per avviare questi servizi ed è giusto che vengano utilizzati. È un ulteriore conferma dell'importanza che ha il nostro ospedale, che va mantenuto e potenziato». L'Ulss 4 ha ricordato che per dubbi o informazioni è attivo il numero verde aziendale, 800497040, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 16.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA