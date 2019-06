Jesolo è tecnologica: ombrelloni automatizzati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALL'AVANGUARDIAJESOLO Una spiaggia tecnologica. O più semplicemente nuovi servizi, sempre di più all'avanguardia. Sono quelli avviati dallo stabilimento Manzoni, con il vulcanico Amorino De Zotti sempre alla ricerca di novità in grado di stupire. E anche di essere un esempio per gli altri trenta stabilimenti. Consolidati i duemila ombrelloni automatizzati e a energia solare come da brevetto della Hotel Market della famiglia Rampazzo, unico progetto in Italia, la novità dell'estate 2019 è l'ingresso nello stabilimento con un braccialetto...