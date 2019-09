CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLOÈ stata un'estate torrida. Soprattutto sul fronte degli ombrelloni selvaggi, ovvero sulla presenza nei cinque metri della battigia di lettini e ombrelloni. Per la legge si tratta di una vera e propria occupazione abusiva, perché quel tratto di spiaggia secondo la normativa nazionale, definito appunto di transito, deve restare libero per garantire il libero accesso verso il mare. In modo particolare in caso di emergenze. Senza dimenticare l'annosa questione di non impedire la visuale verso il mare alle prime file concessionate, dove si...