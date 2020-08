JESOLO

«E' l'ennesima decisione calata dall'alto, da un giorno all'altro e senza alcun confronto. E poi sembra quasi che la colpa sia sempre dei giovani che in tutta questa storia sono stati sempre e solo penalizzati».

Divieto di ballare in tutta Italia e mascherine obbligatorie la sera nei luoghi di maggiore aggregazione, monta la rabbia di Jesolo. A partire dal sindaco Valerio Zoggia che contesta senza mezze misure il nuovo Dpcm del Governo e l'ordinanza del ministro Roberto Speranza. Prima di tutto per le modalità, ma anche per le ripercussioni a livello di immagine che un simile provvedimento può scatenare nel clou dell'estate. «Siamo alle solite attacca il sindaco e ancora una volta ci troviamo di fronte ad un provvedimento discusso in qualche riunione e poi annunciato all'intero Paese senza alcun confronto, ma soprattutto ancora una volta è stato deciso di scagliarsi contro i giovani che fin dall'inizio del lockdown sono stati i più penalizzati tra scuole e università chiuse, blocco di ogni attività.

PROTESTA

L'apertura delle discoteche, con il rispetto delle varie regole, rappresentava un piccolo ritorno alla normalità. Purtroppo si è scelto la strada più breve, quella di chiudere le discoteche penalizzando un intero settore e negando ai giovani di fare le proprie esperienze. Per noi il problema poi rischia di essere doppio, siamo convinti che i ragazzi continueranno a frequentare la città ma con le discoteche chiuse il rischio è quello si riversino nei punti di maggiore aggregazione».

Ad essere motivo di critica è poi l'obbligo della mascherina dalle 18 alle 6, anche all'aperto: «Non mi capacito di questa scelta aggiunge Zoggia prendiamo l'esempio della spiaggia: in genere fino alle 18 si registra il maggiore concentramento di persone mentre verso sera il numero degli diminuisce, l'obbligo vale lo stesso? E perché non attuarlo prima? L'impressione è che anche con questa scelta si sia voluto attaccare i giovani, magari per scoraggiare i ritrovi al momento dell'aperitivo o quelli serali».

Un altro punto cruciale è quello legato ai controlli che dovranno essere fatti per verificare l'uso della mascherina: «Mi chiedo dice sempre il sindaco cosa accadrà alla sera durante la Zona a traffico limitato, con migliaia di persone che passeggiano contemporaneamente. Chi stabilirà se è necessario indossare o meno la mascherina? Quali saranno i parametri? Ma soprattutto chi controllerà? Il Dpcm non è chiaro, come Comune stiamo studiando la situazione e vedremo come organizzarci perché sicuramente alla fine la responsabilità ricadrà, come al solito, sugli enti locali».

Sulla stessa scia Amorino De Zotti, albergatore e presidente dello stabilimento balneare Manzoni. «Stiamo stanchi attacca - di questi provvedimenti. Siamo di fronte a delle scelte assunte da delle persone che non ci hanno mai chiesto un parere, che non sanno come si gestisce un locale o uno stabilimento balneare. Gli impatti di un simile provvedimento, comunicato e attuato nella settimana più importante dell'estate, rischiano di essere devastanti: i nostri ospiti ci stanno tempestando di telefonate e richieste di informazioni, abbiamo fatto di tutto per garantire delle vacanze in piena sicurezza, simili provvedimenti rischiano di vanificare ogni sforzo».

Con la chiusura del Muretto e del King's, gli altri locali cittadini al momento sono in sospeso valutando la possibilità di continuare la stagione come disco-bar sfruttando la licenza di ristoranti, quindi senza possibilità di balli. «E' l'unica possibilità a nostra disposizione spiega Franco Polato, presidente del Silb-Confcommercio Venezia di fronte a questa decisione siamo delusi, a questo punto ci auguriamo che sia davvero il ristoro delle somme perse. Anche la nostra delegazione sostiene la necessità di ricorrere al Tar, non tanto per riaprire le discoteche che ormai hanno la stagione compromessa, ma quantomeno per avere un documento che ci supporti nelle trattative con il Governo per garantire l'apertura delle discoteche dell'entroterra dall'autunno».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

