L'ALLARME

JESOLO «Ora giù le mani dal nostro ospedale». A dirlo, senza troppi giri di parole, è stato il sindaco Valerio Zoggia durante la cerimonia di intitolazione del Lungomare delle Stelle alla Sanità d'Italia. Un riconoscimento che il Comune di Jesolo, in accordo con le associazioni di categoria, ha dato a medici e infermieri impegnati nella battaglia contro il Covid. Una cerimonia particolarmente sentita, che si è svolta venerdì scorso nel piazzale dell'ospedale d'ingresso dell'ospedale di Jesolo che durante i giorni dell'emergenza si era trasformato in Covid-Hospital, curando circa 400 persone.

E a proposito di ospedale, il sindaco ha lanciato un chiaro messaggio anche sul futuro della struttura di via Levantina: «Più volte negli ultimi vent'anni spiega Zoggia questa struttura è finita al centro di voci legate a una sua chiusura, suscitando polemiche e discussioni. Io dico che quanto accaduto nei mesi scorsi è stato emblematico: il nostro ospedale ha superato una prova importante, confermando la propria importanza per tutto il nostro territorio. Nei mesi scorsi nella battaglia contro il virus, oggi come presidio per la sanità. Alla luce di questa esperienza, sono convinto che ora nessuno si azzarderà a dire che l'ospedale di Jesolo deve essere chiuso».

Nello scorso marzo infatti, in pochissimi giorni, l'Ulss4 aveva allestito cinque reparti dedicati ai pazienti positivi, uno dei quali di terapia semi-intensiva. «Quando eravamo nel pieno dell'emergenza ha aggiunto Carlo Bramezza, direttore generale dell'Ulss4 avevamo degli obiettivi precisi che erano quelli di affrontare la situazione che si era creata e allo stesso tempo evitare che il virus entrasse nei nostri ospedali. La scelta di trasformare l'ospedale di via Levantina in Covid Hospital è stata naturale. Grazie all'ospedale di Jesolo abbiamo salvato centinaia di vite e più in generale abbiamo salvato la sanità del Veneto Orientale, permettendo agli ospedali di San Donà e Portogruaro di continuare la loro attività. Oggi i reparti Covid presenti a Jesolo sono chiusi ma non dismessi, sono a disposizione di eventuali necessità future, ma come tutti speriamo di non doverli riaprire». A confermare la volontà di salvaguardare l'ospedale di Jesolo è stato l'assessore regionale al Turismo Federico Caner, anche lui presente alla cerimonia di intitolazione del Lungomare delle Stelle. «Dopo tutto quello che è successo sono state le sue parole i cittadini di Jesolo possono stare tranquilli, nessuno vorrà più pensare alla chiusura dell'ospedale jesolano, anche perché oggi gli ospiti che scelgono le nostre città vogliono qualità e sicurezza, dove per sicurezza si intende anche quella sanitaria». Parole rilanciate in un videomessaggio anche dal governatore Luca Zaia: «Quello che è stato svolto nel Covid Hospital dice è stato un lavoro strepitoso. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, tutti raggiunti con il modello veneto».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

