JESOLO «La convenzione non è ancora stata firmata, ma nel frattempo stiamo ospitando gli infermieri in servizio al Covid Hospital». Sulla carta sono inseriti nell'elenco dei Covid hotel, a mancare è sempre l'accordo ufficiale. Per questo, almeno per il momento, parte della stanze sono state messe a disposizione del personale sanitario arrivato in rinforzo all'ospedale di via Levantina. Sono i due Covid hotel di Jesolo, il residence Progresso e l'hotel Lucciola, entrambi della famiglia Rizzante. Se il numero di contagi nel territorio aumenta, continua ad essere una necessità la presenza di strutture in grado di ospitare persone positive asintomatiche ma che non possono rimanere in isolamento nella loro abitazione per evitare di contagiare dei famigliari.

Ma una volta identificate, almeno per le due strutture di Jesolo, continua a mancare l'ufficialità di una convenzione. «Effettivamente dice Matteo Rizzante, titolare dei due hotel da quando le nostre due strutture sono state inserite nell'elenco dei Covid hotel non è ancora stata stipulata la necessaria convenzione per accogliere gli ospiti. Tuttavia non siamo rimasti a guardare: avevamo dato il nostro impegno per accogliere il personale sanitario in supporto all'ospedale di Jesolo e così abbiamo fatto. Al residence Progresso sono state accolte 15 persone, quasi tutti infermieri. Avevamo dato la nostra parola e abbiamo onorato l'impegno: inizialmente si trattava di una persona, poi di tre e infine di quindici. Con poche unità potevano essere adottate altre soluzioni, più difficili con numeri più alti. Essendoci la diponibilità di queste due strutture ne abbiamo usata una, tenerla vuota non aveva senso. Se ci sarà la convenzione e se arriveranno delle richieste da persone positive, troveremo altre soluzioni». Da registrare che i costi dell'ospitalità, in questo caso, sono coperti dall'albergatore, dalla fondazione Cei onlus e dal Comune. E in questo senso va registrata la disponibilità offerta anche da altri albergatori, che hanno accolto altro personale sanitario nelle proprie strutture. Ancora la gestione dei Covid hotel. «A livello logistico noi siamo pronti conclude basta risolvere la parte burocratica, nei giorni scorsi abbiamo anche ricevuto delle richieste di informazioni da alcune persone, che ovviamente non abbiamo potuto accogliere e alle quali abbiamo anche spiegato che il servizio è a pagamento». Dalla direzione dell'Ulss 4 è stato spiegato che in accordo con la Regione sarà la stessa azienda sanitaria a sottoscrivere la convenzione che disciplinerà la gestione degli hotel, la firma potrebbe avvenire la prossima settimana.

Giuseppe Babbo

