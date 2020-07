JESOLO

Contagi tra i richiedenti asilo, Croce rossa ancora nella bufera. Mentre in tutto il litorale si registrano disdette e richieste di informazioni, il delegato comunale di Jesolo di Confcommercio Alberto Teso, avvocato di professione, ieri ha presentato una denuncia-querela alla Procura delle Repubblica. L'obiettivo è quello di ottenere la massima chiarezza sul caso dei 43 contagiati registrati all'interno della struttura di via Levantina (un operatore e 42 migranti), tutti asintomatici e soprattutto tutti trasferiti in altre strutture fuori Comune, in particolare a Cavarzere. A Jesolo sono rimasti gli 85 migranti negativi, tutti in isolamento e controllati a vista dalle forze dell'ordine giorno e notte affinché nessuno esca dal centro. Ma lo scontro ormai è aperto, con tanto di possibili strascichi legali.

RESPONSABILITA'

«Chiediamo che vengano accertate spiega Alberto Teso - le responsabilità penali di tutti i soggetti coinvolti ma anche di sapere quando è stato scoperto il caso, che accertamenti sono stati fatti nei confronti di tutti i soggetti ospitati nel centro. Con riserva di costituzione di parte civile per il danno al tessuto economico della città, che noi, come associazione, rappresentiamo sotto il profilo produttivo». Fin da subito Confcommercio (assieme ad Aja, l'associazione degli albergatori) aveva chiesto l'apertura di formali indagini per accertare eventuali responsabilità in merito a questo focolaio che sta rischiando di avere un irreparabile danno d'immagine per una città che vive di turismo. E ieri Confcommercio, con l'avvocato Teso per l'appunto, è passata alle vie legali. «Qualora venisse accertato si legge nel documento - che la gestione degli ospiti del centro della Croce Rossa di via Levantina sia stato quantomeno caratterizzato da leggerezza e scarsa professionalità, è evidente che delle gravissime conseguenze economiche che ne sono seguite dovrebbero rispondere i responsabili dei comportamenti predetti». Vengono, quindi, chiesti tutta una serie di accertamenti su tutta la vicenda.

ACCERTAMENTI

«Eventuali comportamenti attivi od omissivi in ordine a quanto indicato ha ribadito Teso - ovviamente, a quanto potrà essere ulteriormente accertato dall'autorità giudiziaria, costituiscono una fattispecie penalmente rilevante. Sono, infatti, di tutta evidenza le conseguenze disastrose, sotto il profilo economico ed anche dell'immagine della città, che vive di turismo, di un'eventuale negligenza nella gestione della circostanza esposta, sia prima della scoperta (erano opportune delle verifiche periodiche sullo stato di salute degli ospiti immigrati), che dopo la stessa». Da ciò la scelta di presentare la denuncia-querela, anche per l'accertamento di eventuali omissioni ed abuso di atti d'ufficio e con la riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale per il risarcimento dei danni subiti. Ad essere messa in discussione, infine, è anche la presenza della struttura destinata all'accoglienza dei richiedenti asilo in città. «Quanto accaduto conclude il delegato di Confcommercio conferma che una struttura del genere non può essere ospitata a Jesolo, città di grande affluenza e che oggi sta vivendo probabilmente il periodo più drammatico della sua storia. Sarebbe ora che la Cri si rendesse conto una volta per tutte che un palazzo fronte mare, in una città a vocazione esclusivamente turistica, non è un luogo adatto per ospitare in pieno luglio profughi ed immigrati clandestini. E se qualcuno ha rallentato le procedure di sgombero nei giorni scorsi, se ne deve assumere la responsabilità».

Giuseppe Babbo

