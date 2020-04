JESOLO

«Colleghi albergatori, non svendiamoci». Un l'appello, messo nero su bianco da un albergatore jesolano, che ha scritto una lettera aperta alle principali associazioni di categoria chiedendo aiuti e sostegni concreti per la ripartenza. Ma anche la richiesta a non innescare una guerra dei poveri, cercando cioé di non svendere le tariffe delle camere e a rispettare gli standard qualitativi offerti fino ad oggi. Anche perché in caso contrario a rimetterci sarebbe l'offerta di tutta la città.

L'APPELLO

«Per ripartire nel modo migliore scrive l'albergatore serve la collaborazione di tutti e una forte campagna informativa anche all'estero (non sono ancora persi i turisti stranieri), che faccia capire che siamo in grado di salvaguardare gli standard di comfort anche le varie restrizioni. Ma la collaborazione di tutti prevede anche una presa di coscienza da parte degli operatori di un problema annoso. Possiamo soprannominarla la guerra dei poveri, un fenomeno per cui molte strutture ricettive pur di riempire i posti letto svendono le camere, soprattutto online, creando un effetto domino e costringendo molti altri operatori ad abbassare i prezzi per restare competitivi nel mercato, ma col risultato di ridurre il margino di guadagno a parità di spese. Non svendiamoci, non è questa la strada giusta per ripartire. Garantiamo i nostri servizi e la nostra qualità con il giusto prezzo». E per questo è stata lanciata anche una precisa proposta: «Introduciamo una soglia minima di prezzo aggiunge l'imprenditore - suddivisa per categoria e altri criteri che possono essere la classificazione, la posizione e i servizi. Ovviamente da discutere assieme alle categorie».

LE RICHIESTE

Tra le richieste anche quella di avere un protocollo certo su come riaprire le strutture ricettive. «Per iniziare la stagione scrive sempre nella lettera l'albergatore ci servono i tempi tecnici per la preparazione degli ambienti, assumere il personale e adeguare le strutture alle nuove misure sulla sicurezza sanitaria. Per fare tutto questo servirà almeno un mese di lavoro e ora il tempo stringe: ci serve una data certa entro cui aprire. Servono poi strumenti chiari, semplificati e se possibile economici, per l'assunzione e la gestione del personale». Ad essere sollecitata è anche una forma di aiuto per quanto riguarda il pagamento degli affitti e in generale dei costi fissi: «Le nostre sono imprese tipicamente stagionali conclude l'imprenditore -. Si produce profitto solo tre mesi all'anno, ma si pagano spese per dodici. La soluzione non può essere quella di posticipare i pagamenti, ma devono essere introdotte delle misure in grado di semplificare e ridurre i costi». Se tutte le questioni sono attualmente al vaglio dell'Aja, l'Associazione jesolana albergatori, il presidente Alberto Maschio condivide la necessità di non svendere le camere. «Abbassare i prezzi dice non è la leva giusta con la quale ripartire. Il nostro punto di forza è la qualità dei servizi e su questo fronte dobbiamo insistere. Come associazione non possiamo imporre dei prezzi, mi auguro che prevalga il buon senso e che nessuno decida di andare al ribasso».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA