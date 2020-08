LOCALI NOTTURNI

JESOLO Cancellata la movida jesolana. Con un blitz nella notte di Ferragosto, è stata chiusa per cinque giorni la discoteca King's. E il provvedimento è arrivato pochi giorni dopo che il Muretto, un'altra storica discoteca del territorio, aveva deciso di sospendere l'attività. Stop al divertimento notturno quindi, ancor prima della decisione del Governo di imporre la chiusura a tutte le discoteche sul territorio nazionale.

Se nel caso del Muretto la scelta era stata assunta in piena autonomia dai gestori, dopo una serie di controlli e dopo aver ricevuto un verbale di accertamento e contestazione amministrativa, per il locale di via John Lennon la chiusura è frutto di un provvedimento della Questura successivo ai controlli avviati dalla Polizia nella notte di ferragosto. Si tratta del primo caso dopo l'entrata in vigore della nuova ordinanza della Regione che ha introdotto l'obbligo di indossare sempre la mascherina all'interno dei locali, anche quando si balla, e la riduzione della capienza del 50 per cento. Dei limiti difficili da rispettare ma di fronte ai quali i gestori hanno spiegato da aver fatto il possibile.

I CONTROLLI

I controlli sono scattati all'1.30, quando nella storica discoteca oltre ai giovani intenti a celebrare la notte simbolo dell'estate, sono entrati anche gli agenti della squadra della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Venezia. Durante gli accertamenti sono state evidenziate delle violazioni delle misure anti-Covid all'interno del locale. In particolare i poliziotti hanno riscontrato degli assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia all'interno dello stesso nella zona della pista da ballo e intorno ai tavoli. Una volta accertato che non era rispettato il distanziamento sociale e che molti avventori non utilizzavano in modo corretto i dispositivi previsti dalla normativa vigente, gli agenti hanno applicato la sanzione prevista dalla nuova ordinanza regionale, vale a dire la sospensione dell'attività per cinque giorni. Per questo - se la serata è stata comunque portata a termine - da ieri tutta la programmazione prevista è stata sospesa per 5 giorni.

Di fronte al provvedimento, definito obbligatorio dalla stessa norma, i gestori della discoteca avevano sulle prime deciso di rinviare alla prossima settimana gli eventi previsti in questi giorni, riprogrammando l'apertura del locale per venerdì prossimo. Ma nella serata di ieri la scelta del Governo ha tagliato la testa al toro: tutti chiusi.

LE CONSEGUENZE

Di certo con le due discoteche chiuse Jesolo perde, in una delle settimane più importanti della stagione, una parte fondamentale della propria offerta turistica, quella dedicata ai più giovani e legata al mondo del divertimento notturno.

«Quanto accaduto al King's commenta il sindaco Valerio Zoggia è una conseguenza inevitabile della situazione che si è creata. Con queste normative per i gestori è difficile, per non dire impossibile, svolgere il proprio lavoro. Stiamo parlando di norme che non si conciliano con lo spirito dei locali da ballo, non è un problema delle discoteche che si trovano nella nostra città ma è una situazione che riguarda tutta Italia». Ed è per questo che il primo cittadino ribadisce come le norme anti Covid non sono compatibili con questa tipologia di attività. «Lo diciamo ormai da diversi giorni aggiunge il sindaco o si dice che questa tipologia di attività non è compatibile con le norme poste in essere per il contenimento di Covid-19 e quindi vanno chiuse, non solo a Jesolo ma in tutta Italia, o le si lascia lavorare. Se verrà deciso di chiuderle, la nostra città perderà una parte importante di offerta, quella riservata ai più giovani. Di fronte a questa eventualità ci auguriamo che almeno il prossimo anno ci sia la possibilità di riaprire i locali e che l'emergenza sanitaria sia solo un brutto ricordo». In ogni caso il Comune continuerà a tenere alta l'attenzione sulla questione sicurezza fino al termine della stagione. «Sabato scorso conclude Zoggia migliaia di giovani si sono riversati su piazza Mazzini, temiamo che possa succedere ancora soprattutto se i locali da ballo verranno chiusi. Siamo convinti che nonostante tutto i giovani continueranno a frequentare la nostra città, concentrandosi nelle zone del lido. Per questo continueremo ad allestire i controlli contro eccessi e forme di sballo».

Giuseppe Babbo

