«Domenica chiudiamo il reparto 3 di malattie infettive del Covid-Hospital di Jesolo». L'annuncio, non privo di soddisfazione, è del commissario dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, che, solo dieci giorni fa, era riuscito a fare altrettanto con il reparto 4, gestiti dal dottor Lucio Brollo, oltre a congelare alcuni dei posti letto della terapia intensiva, di cui si occupa il primario dottor Fabio Toffoletto. Altri segnali concreti, insomma, di una situazione che sta migliorando giorno dopo giorno. Ma questo non ci deve fare abbassare la guardia neppure per un istante, ammonisce subito, facendo appello a tutta la popolazione, anche a quella studentesca, che lunedì ripartirà con le lezioni in presenza per le scuole superiori. A San Donà di Piave, peraltro, c'è una delle più alte concentrazioni di istituti superiori, per cui c'è una attenzione particolare per evitare assembramenti. Tornando ai contagi, i positivi in tutto il Veneto Orientale ieri erano 1218; i nuovi positivi 60 (un crollo nella media giornaliera, se si considera che, fino a venti giorni fa erano 240). I ricoverati al Covid-Hospital: 35 in malattie infettive (cosa che ha determinato la scelta di chiudere uno dei reparti), 2 in semi intensiva e 7 in terapia intensiva. Questa situazione ha avuto, come diretta conseguenza, la possibilità di riportare il personale nelle strutture dalle quali era stato tolto, con inevitabile riduzione dei servizi, come quello di chirurgia di Portogruaro. Lunedì, inoltre, riapriranno tutte le attività ambulatoriali del territorio, ha garantito ancora Bramezza. Sul fronte vaccini, un paio di giorni fa sono arrivate circa 1800 dosi, cosa che permetterà di garantire il completamento della seconda fase per tutte le persone già vaccinate. Attendiamo con fiducia che ne arrivino ancora: noi siamo pronti per andare avanti secondo il piano di sanità pubblica, quindi con gli ultra 70 e 80enni, i soggetti fragili, ma anche i farmacisti, i volontari, insomma tutti i soggetti ritenuti più a rischio».

Fabrizio Cibin

