JESOLO Anche Jesolo attiva il servizio di tamponi drive-through già sperimentato in altre città, che consente ai cittadini di effettuare il test Covid-19 senza dover scendere dall'auto. L'Amministrazione comunale, con la società Jesolo Turismo Spa ha concesso gratuitamente a un gruppo di 13 medici di base che operano in città gli spazi esterni del PalaInvent per migliorare il sistema di contenimento dell'epidemia. Il servizio sarà operativo da martedì 24 novembre, tre giorni la settimana, dalle 17 alle 18.30 fino all'esaurimento dei kit forniti dalla Regione. I test potranno essere effettuati previa valutazione da parte dei medici di base di riferimento dell'assistito con relativo appuntamento. Il percorso organizzato prevede l'ingresso delle auto da via Aquileia lungo la rampa che conduce al piano interrato del PalaInvent; qui in prossimità dell'ingresso il medico effettuerà il tampone e l'assistito resterà poi in attesa dell'esito dell'esame in auto nel parcheggio accanto alla rampa di uscita. In caso di responso negativo potrà uscire da viale del Bersagliere. Qualora il test dovesse risultare positivo, saranno date indicazioni necessarie per sottoporsi al tampone molecolare. Oltre ai medici di base e al personale infermieristico, ad assistere i cittadini ci saranno i volontari delle associazioni d'Arma. Riorganizzato da ieri anche il covid-point allestito di fronte all'ospedale di via Levantina, che è stato ampliato con una tensostruttura da 200 metri quadri con all'interno due ambulatori mobili, uno per l'accettazione dell'utenza, il secondo per l'esecuzione dei tamponi e la refertazione.

