JESOLO Pagamento di canoni e tributi locali rinviati. Eventi annullati o congelati almeno fino a giugno. E ancora parcheggi a righe blu gratuiti fino al prossimo 30 luglio. Sono i provvedimenti varati dall'Amministrazione comunale per far fronte all'emergenza Covid-19 e garantire l'equilibrio di bilancio. Per questo il Comune ha sospeso praticamente gran parte degli eventi previsti per l'estate e annullato tutti quelli che dovevano svolgersi nella prima parte della stagione. Cancellata anche la finale di Miss Italia, che da sei anni si svolgeva a Jesolo e che ora difficilmente potrà essere ancora ospitata nel litorale. Stessa sorte anche per il celebre Festival delle sculture di sabbia. Ad essere confermata, per ora, è solo la festa del patrono e l'Air Show di settembre con l'esibizione delle Frecce Tricolori. Per dicembre, poi, è stato confermato anche il presepe di sabbia in piazza Marconi, rinviando però di un anno il progetto di allestire una nuova natività di sabbia in piazza Trieste, più grande e quindi più costosa. Rinviato di un anno anche l'allestimento del presepe di sabbia a Monaco di Baviera.

«Non abbiamo altra scelta spiega il sindaco Valerio Zoggia -, dobbiamo raggiungere il pareggio di bilancio e senza il pagamento di tributi e della tassa di soggiorno è inevitabile fare delle scelte. Appena sarà possibile, delle risorse dovranno poi essere investite in una nuova promozione della città. Se durante l'estate la situazione cambierà in meglio, faremo altre valutazioni». L'Amministrazione ha stabilito il rinvio dei versamenti e delle rate previste in scadenza nel mese di marzo per Cosap, imposta sulla pubblicità e delle rateazioni su Imu, Tari, Tasi e Icp. Per quanto riguarda invece ingiunzioni di pagamento e accertamenti notificati, versamenti e le rate in scadenza vengono rinviati al 31 maggio con termine ultimo prorogato al 30 giugno. Una eventuale nuova emissione di bolletta per la tassa rifiuti 2020 sarà valutata sulla base dell'istruttoria avviata con Veritas. Altro fronte su cui è intervenuto il Comune riguarda la sosta sui parcheggi a righe blu che rimarranno gratuiti fino al 30 giugno. «Il momento che stiamo vivendo - conclude il sindaco - non è certo facile. Queste decisioni sono un primo atto concreto di sostegno. Il Comune sta facendo di tutto, anche attraverso le valutazioni sul bilancio per far sì che possano essere previste in futuro ulteriori proroghe, rinvii o sospensioni dei tributi locali. Certo non è facile vista la situazione in continua evoluzione, ma il nostro impegno c'è tutto».

