JESOLO Ancora un contagio nel ristorante del lido. Ieri sono arrivati gli esiti degli ulteriori tamponi a cui sono stati sottoposti tutti i colleghi del cuoco, risultato positivo nei giorni scorsi. In questo modo salgono a 5 i casi positivi riscontrati nel locale del centro città. Si tratta di cittadini bengalesi, residenti da tempo in città e tutti in isolamento domiciliare nelle loro abitazioni. Ed è per questo che l'Ulss 4 non esclude di avviare una campagna di tamponi per tutti cittadini originari del Bangladesh. Il primo caso è emerso quando l'uomo si è presentato al pronto soccorso per un malessere. Anche per lui non è stato necessario il ricovero. Ma il locale è ovviamente chiuso su indicazione dell'Azienda sanitaria, in attesa che vengano terminate le verifiche e soprattutto che il personale in servizio risulti negativo ai vari test. Per il momento a risultare positivi sono stati gli addetti alla cucina, ma ovviamente l'attenzione rimane alta anche per gli altri.

Nel frattempo continuano anche gli accertamenti dei tecnici del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 che hanno avviato le indagini epidemiologiche per risalire al luogo del contagio del paziente zero. Sotto osservazione sono finite le abitudini dei cittadini bengalesi, una comunità ben radicata nel territorio con molte persone occupate nelle cucine di ristoranti e hotel. Ed è per questo che l'Azienda sanitaria del Veneto Orientale punta a fare la massima chiarezza su questa vicenda, non escludendo nemmeno l'idea di effettuare a tutti i cittadini bengalesi un tampone. Nel caso specifico l'obiettivo è quello di capire dove il personale si sia contagiato. Per questo l'Ulss 4, assieme agli agenti della Polizia locale, sta valutando anche l'ipotesi di un luogo di preghiera in cui si ritrovano i bengalesi. Il sospetto, è quello che il contagio possa essere avvenuto durante un momento di preghiera con alcuni connazionali. Ma evidentemente senza rispettare il distanziamento e l'uso della mascherina. In passato veniva usato il centro di preghiera di via Aquileia, ma potrebbero essersi ritrovati anche in altre sedi. «Quella del centro di preghiera spiega Carlo Bramezza, direttore generale dell'Ulss 4 è un sospetto frutto di una intuizione del responsabile del Dipartimento di prevenzione. Se analizziamo le abitudini di queste persone, emerge un quadro di una comunità molto coesa che ha l'abitudine di ritrovarsi per pregare. Si tratta di un'ipotesi che merita di essere approfondita, per questo stiamo cercando di capire se esiste una sede di preghiera nella quale queste persone si sono ritrovate anche negli ultimi giorni». Al vaglio anche l'ipotesi di effettuare a tutti i cittadini bengalesi, quantomeno ai lavoratori stagionali, un tampone. «Potrebbe essere una soluzione conclude Bramezza che stiamo prendendo in seria considerazione, molte di queste persone lavorano in diverse attività, per evitare di ritrovarci con più focolai l'ideale sarebbe quello di effettuare un test, anche quello rapido, a questi cittadini. Stiamo cercando di prendere contatti con i referenti della comunità per convincerli».

