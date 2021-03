Dovevano essere il vanto della nuova edilizia della città, sono diventate un buco nero per le caparre versate. A finire nell'occhio del ciclone ìla Greenery Residence e la Cross Lam Tower, la famosa torre di legno di 14 piani che doveva diventare un vanto della città balneare. Tutti e due in centro città ed entrambi collegati alle società Urban Bio di Padova e Mia Re di Treviso, che lo scorso 14 gennaio ha presentato una richiesta di concordato preventivo al tribunale di Treviso. La svolta è arrivata nei giorni scorsi, quando la guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per 730mila euro. Due gli indagati dell'operazione ghost towers, Fabio Bordin e Sonia Miatton, rispettivamente marito e moglie, denunciati per truffa e riciclaggio. Le indagini della Tenenza di Jesolo, coordinate dal Pm Stefano Ancilotto, hanno svelato la truffa immobiliare in cui sono cadute 15 persone: tra acconti e caparre, c'è chi ha anticipato fino a 200 mila euro. Le indagini hanno scopertto inoltre l'utilizzo di polizze fideiussorie contraffatte, a garanzia di quanto versato in sede di stipula dei contratti preliminari di vendita degli appartamenti, nonché il riciclaggio di parte delle somme riscosse.

