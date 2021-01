PREVENZIONE

JESOLO Steward pronti a vigilare sull'arenile ma anche telecamere in grado di segnalare resse e affollamenti. Stagione 2021, sarà lotta agli assembramenti sulla spiaggia. E' quanto emerso lunedì nella riunione tra l'Amministrazione comunale e le associazioni di categoria cittadine per programmare le misure da adottare per affrontare la prossima estate in sicurezza.

Alla base di tutto l'esperienza maturata lo scorso anno che permetterà di migliorare servizi e i vari provvedimenti. Nel corso dell'incontro sono state affrontate tutte le questioni relative al distanziamento nelle aree libere e in quelle in concessione, alle misure per evitare assembramenti e situazioni che possano facilitare la diffusione del contagio.

È stata discussa la possibilità di rivedere le metrature all'interno delle aree libere e di far ricorso a steward e telecamere per far rispettare il distanziamento e le altre buone pratiche da adottare. «Abbiamo avuto un confronto aperto e concreto spiega l'assessore al Demanio, Esterina Idra - che ha confermato l'unità di intenti tra operatori economici e Amministrazione comunale: è comune la volontà di prepararci per tempo ad affrontare la stagione balneare, garantendo ai nostri ospiti la qualità dei servizi e la sicurezza indispensabile in questi tempi di pandemia. L'esperienza maturata lo scorso anno ci è di grande aiuto, ma siamo coscienti che anche questa stagione dovrà essere caratterizzata da comportamenti prudenti».

Federconsorzi, la confederazione che rappresenta gli stabilimenti balneari ha già preannunciato che è disposta a fare la propria parte indicando soluzioni e progetti. Per questo al proprio interno ha già avviato un confronto e ieri, dopo l'incontro con il Comune, c'è stata anche una prima riunione con la Guardia Costiera.

«Siamo consapevoli dice il presidente Renato Martin che anche per la prossima estate sarà necessario mantenere il distanziamento fisico, allo stesso tempo però riteniamo opportuno recuperare i posti che lo scorso anno sono stati tolti. Noi abbiamo proposto di rimodulare gli stabilimenti, avanzando le postazioni verso il mare, in modo da recuperare quella parte di postazioni sacrificate lo scorso anno ma evitando problemi di gestione della spiaggia nei momenti di maggiore afflusso».

Disponibilità anche all'impiego degli steward e all'uso delle telecamere: «Nel primo caso aggiunge Martin - riteniamo sia opportuna una sinergia tra privati e Comune per avviare controlli con gli istituti di vigilanza privata per rendere questa attività davvero utile: i controlli devono essere reali ed efficienti, nelle ore diurne e notturne. Per le telecamere abbiamo chiesto di essere coinvolti nel progetto dell'Amministrazione comunale, investire nella sicurezza è fondamentale».

Sulla stessa scia il parere dall'Associazione jesolana albergatori, i cui associati hanno iniziato a registrare le prime prenotazioni per la prossima estate, sia dal mercato italiano che straniero: «I primi segnali sono incoraggianti dice il presidente Aja, Alberto Maschio e oltre al mercato interno potrebbe esserci un ritorno degli ospiti stranieri. Sicuramente il merito è anche delle azioni dello scorso anno, offrire una spiaggia in sicurezza e con servizi moderni diventa fondamentale».

Giuseppe Babbo

