JESOLO

A metà marzo, in appena 96 ore, era stato trasformato in Covid Hospital, ricevendo da subito i primi pazienti positivi e completando in poco tempo i posti letto disponibili. Dagli ultimi giorni può iniziare a respirare e ad alleggerire la pressione, tanto che i quattro reparti di malattie infettive sono stati passati a due con un totale di 29 pazienti ricoverati. Uno degli altri reparti è stato trasformato in riabilitazione pneumologica mentre il quarto è stato sospeso, rimanendo inutilizzato, in attesa di eventuali altre emergenze.

Primo segnale di ritorno alla normalità per l'ospedale di Jesolo, dove la Regione aveva ricavato 84 posti letto divisi tra 50 posti letto per pazienti Covid-19 che necessitano di essere ricoverati, 20 per l'area di pneumologia semi intensiva e 14 di terapia intensiva. Ma il calo dei contagi e del numero di persone ricoverate ha convinto l'Ulss4 a riorganizzare i reparti, tenendo aperte sole due aree per le persone che necessitano di essere ricoverate e svuotando gli altri due reparti, uno dei quali ora riservato a chi necessita di seguire un percorso di riabilitazione, seguendo così quanto previsto dalle schede regionali che indicano l'ospedale di Jesolo un futuro interamente legato alla riabilitazione.

REPARTO

Anche perché a diminuire, sono stati anche i ricoverati nell'area di terapia intensiva, a ieri 4 su un totale di 14 posti letto, fino a qualche giorno fa tutti occupata. Senza dimenticare che alcune delle persone attualmente ricoverate arrivano da altre Ulss. Ed è per questo che ora sembra finalmente arrivato il primo segnale incoraggiante, quello legato alla riduzione del numero dei ricoveri che la città da tempo attendeva con grande speranza. Per lo stesso motivo, parte del personale arrivato a marzo in supporto dagli ospedali di San Donà, Portogruaro e da altre zone della Regione, sta iniziando a ritornare nei propri ospedali di appartenenza, dove inizierà la riorganizzazione del lavoro. Nei prossimi giorni accadrà anche a Jesolo, dove si sta studiando come ripristinare le varie attività ambulatoriali che almeno nella prima fase dovranno tenere conto della presenza dei reparti riservati al Covid-19.

RIORGANIZZAZIONE

Ed è per questo che verrà studiata una nuova riorganizzazione interna, in grado di garantire lo stesso numero di visite ma con modalità diverse rispetto a prima, ovvero con orari più lunghi, l'utilizzo dei vari dispositivi e soprattutto senza assembramenti. Da decifrare anche il destino dell'ospedale, soprattutto per capire fino a quando resterà Covid Hospital, una classificazione che probabilmente durerà fino al termine dell'emergenza. Dopodiché la struttura jesolana potrà tornare alla sua vocazione, quella della riabilitazione.

STAGIONALI

E del resto il direttore generale dell'Ulss4 Carlo Bramezza, è sempre stato chiaro, ribadendo che una volta cessata la situazione di emergenza tutti i servizi sarebbero stati ripristinati. Per lo stesso motivo, in vista dell'estate, l'Azienda sanitaria del Veneto Orientale, ha già iniziato il reclutamento del personale estivo. Anche questa è una prova di ritorno alla normalità.

Giuseppe Babbo

