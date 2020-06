JESOLO

«A Jesolo ci sentiamo sicuri come a casa». Le parole sono quelle di Thomas Kober e Renate Nowak, rispettivamente marito e moglie provenienti da Vienna e tra i primi austriaci arrivati a Jesolo nei giorni scorsi con la riapertura delle frontiere. Ospiti in pineta, al Park Hotel Ermitage, anche quest'anno hanno voluto confermare la loro vacanza in città. Un concetto ribadito subito, di fronte ai responsabili della struttura ricettiva. «Nella realtà hanno spiegato marito e moglie le frontiere non sono mai rimaste chiuse, si è sempre parlato di viaggi sconsigliati. Nel caso dell'Austria, per esempio, per chi rientrava a casa dall'Italia prima di lunedì scorso era previsto un periodo di quarantena. Ora non più. Purtroppo nelle ultime settimane sono circolate molte notizie false, alcune quasi assurde, legate all'Italia. La realtà è completamente diversa e sappiamo che molti di noi, e lo stesso vale per la Germania, vogliono venire in vacanza in città». Ad essere ribadito è dunque un legame pluriennale che unisce Jesolo con Austria e Germania, ma anche con tutta l'area del mercato di lingua tedesca. Una catena che vuole resistere ancora, anche nell'estate 2020. «Il fatto continuano a spiegare i due coniugi austriaci è che negli ultimi tempi c'è stata molta confusione. Eppure le misure anti-contagio adottate in Italia sono le stesse che usiamo in Austria: niente strette di mano, distanziamento sociale e uso della mascherina nei luoghi chiusi. Non abbiamo riscontrato alcun problema, ci sentiamo al sicuro e abbiamo notato una grande attenzione per dettagli. Il buffet dell'hotel è servito: uno arriva in sala da pranzo con la mascherina e ordina ciò che preferisce. Non ci sono contatti e non ci sono problemi». Ed è per questo che la coppia ha già confermato una seconda vacanza in città a settembre. «Di solito concludono veniamo a giugno e a settembre, non abbiamo mai pensato di dover rinunciare alla vacanza al mare». A confermare il legame tra la città e il mercato tedesco, sono anche le numerose troupe di televisioni austriache e tedesche che continuano ad essere accolte a Jesolo e realizzano servizi sulla città. Gli ultimi, in ordine cronologico, sono stati gli operatori della trasmissione Galileo, trasmessa dal canale ProSieben, uno dei più importanti in Germania. «Con l'apertura delle frontiere commenta il sindaco Valerio Zoggia i nostri operatori hanno registrato un aumento di richieste di informazioni e di prenotazioni. Già da questo fine settimana le presenze dovrebbero aumentare, c'è un interesse crescente». (g.bab.)

