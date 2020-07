UNIVERSITA'

VENEZIA È l'università Iuav il primo ateneo veneziano a riaprire le aule dopo la fase di blocco causata dalla pandemia di Covid 19: venerdì 3 luglio nell'aula Tafuri a palazzo Badoer si terrà la discussione in presenza delle prime tesi della nuova Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio. L'ateneo osserverà tutte le misure di sicurezza richieste dai protocolli anti Covid19: i candidati saranno suddivisi in due gruppi (dalle 9 alle 12 e dalle 13) e potranno accedere all'aula Tafuri uno per volta insieme al proprio relatore e al massimo due accompagnatori. L'illustrazione della tesi si svolgerà esclusivamente tramite il computer a disposizione in aula, non essendo consentito l'utilizzo di tavole e altro materiale cartaceo. Un intervento del rettore Alberto Ferlenga precederà la proclamazione degli specializzandi e la consegna dei diplomi. Faranno parte della commissione, oltre al direttore della Scuola, i docenti Sara di Resta, Paolo Faccio, Mauro Marzo e Emanuela Sorbo.

LA SCUOLA

Inaugurata nell'ottobre del 2017, la Scuola di durata biennale, di terzo livello universitario è una presenza particolarmente significativa in una città come Venezia, che costituisce un laboratorio ideale per il dibattito e la riflessione sul restauro, ma anche un luogo speciale, date le sue condizioni ambientali, per sperimentare tecniche e procedure di protezione e conservazione esportabili in tutto il mondo. Venerdì saranno 10 i candidati che riceveranno il diploma di specializzazione. Tre tesi sono di ambito veneziano: una riguarda la copertura lignea dello Squero del Bucintoro all'Arsenale di Venezia; un'altra è dedicata progetto conservativo per il deposito di opere d'arte delle Gallerie dell'Accademia di Venezia nella ex Chiesa della Croce alla Giudecca; una terza esplora le isole non più abbandonate della Laguna Sud di Venezia. «Il 3 luglio sarà un giorno importante per l'università Iuav di Venezia e per la sua Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio, della quale sono onorato di essere stato il primo direttore commenta Mario Piana, direttore della scuola - La discussione in presenza e non telematica delle tesi si pone a segnale di una svolta, di un primo superamento delle costrizioni alla didattica imposte dall'emergenza sanitaria; al tempo stesso la proclamazione di un primo gruppo di specializzandi marca l'entrata a pieno regime di una Scuola dedicata alla formazione di esperti in beni architettonici e del paesaggio, operante in una città dove da secoli i temi e i problemi del restauro hanno sempre conosciuto risonanza mondiale. Desidero ringraziare caldamente quanti hanno operato per consentire questa prima, normale, sessione di tesi».

I diplomandi della Scuola SSIBAP hanno avuto l'opportunità di studiare con alcuni fra i maggiori progettisti e studiosi che operano oggi nel restauro e nella conservazione e si sono formati in un ambiente fortemente internazionale. Il direttore della Scuola, Mario Piana, ha progettato e diretto numerosi interventi di restauro a Venezia, fra i quali Palazzo Grimani, le facciate ovest e sud della basilica di San Marco, le chiese Santa Maria dei Miracoli e della Salute.

CA' FOSCARI

Si terranno invece ancora a distanza a fine luglio le sedute di laurea magistrale dell'università di Ca' Foscari. L'ateneo ha scelto la modalità online per la sessione estiva di esami, rimandando alla sessione autunnale il ritorno alle sedute di laurea in presenza, ove possibile. A settembre verranno infatti riaperte aule e biblioteche e saranno riportate le lezioni in classe secondo una modalità duale che prevede contemporaneamente lezioni in classe e online.

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA